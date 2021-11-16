В Україні вперше ув'язнили за напад із мотивів гомофобії

Галицький районний суд у Львові позбавив волі на більш ніж чотири роки одного з учасників нападу на двох чоловіків. Ухвалене у вівторок, 15 листопада, рішення стало першим випадком в Україні, коли тюремний строк призначили за злочин, вчинений з мотивів гомофобії, повідомляє громадська організація "Інсайт".

"Враховуючи деталі нападу та попередню судимість зловмисника з невідбутим покаранням, його засудили до позбавлення волі строком на 4 роки та 1 місяць. Обвинувачення було висунуто за статтею Кримінального кодексу України 296 (хуліганство), але із зазначенням гомофобного мотиву вчинення злочину", - йдеться у повідомленні організації в Facebook.

У липні 2021 року в центрі Львова група з чотирьох молодиків напала на поета Сергія Савіна та музиканта Максима Вербу, бо ті здалися їм схожими на геїв. Чоловіків побили, забрали у них гаманець та телефон. Згідно з судово-медичною експертизою, постраждалі отримали хімічні опіки обличчя та легкі травми.

Нападників було четверо. Одного з них раніше засудили до умовного терміну на чотири роки. Попереду розгляд справ ще двох нападників, наразі вони перебувають під вартою.

Недосконалість законодавства

За словами адвокатки потерпілих Оксани Гузь, якби у засудженого нападника не було непогашеної судимості за попередньо скоєні злочини, суд також призначив би йому умовне покарання. "Говорити про те, що реальний термін винесли тому, що особа скоїла гомофобний злочин, я би не стала. Втім, все ж це маленька перемога, адже в обвинувальному акті та вироку зазначений гомофобний мотив, попри те, що злочин кваліфікували за статтею про хуліганство. Це показує суспільству, що такі злочини вчиняються і за них виносять вироки", - сказала вона в коментарі DW.

Адвокатка наголошує, що недосконалість законодавства призводить до того, що "значна частина злочинів на ґрунті ненависті залишається в тіні", бо їх кваліфікують за статтями про нанесення тілесних ушкоджень, хуліганство.

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Наразі єдина норма, на яку можуть послатись постраждалі від злочинів із мотивів нетерпимості до ЛГБТ - стаття 161 Кримінального кодексу (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Водночас, за даними правозахисного центру ЛГБТ-спільноти "Наш світ" від липня 2021 року, в Україні поки немає жодного обвинувачення за цією статтею.

Згідно зі звітом, навіть якщо правоохоронці приймають заяви про вчинення злочину через нетерпимість до сексуальної орієнтації чи ґендерної ідентичності в 38 відсотках інформацію не вносять до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відтак, розслідуванню не дають старт.

У травні 2021 року в Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за "нетерпимість" - упереджене ставлення зокрема й за ознакою сексуальної орієнтації чи ґендерної ідентичності. Поки документ не ухвалений парламентом.