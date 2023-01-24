В Україні воюють десять тисяч російських в'язнів - ISW

В Україні воюють лише 10 тисяч ув'язнених із приблизно 50 тисяч, завербованих ПВК Вагнера. Такі дані фонду "Русь сидящая" вважають правдоподібними у ISW. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини вівторка, 24 січня (час київський).

++08.26++

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив інформацію ЗМІ про те, що звільняється з займаної посади. Відповідну заяву він опублікував у Telegram. "Дякую Президенту України Володимиру Зеленському за довіру і можливість робити добрі справи кожного дня і кожної хвилини", - написав він.

++08.22++

Російські війська обстріляли місто Часів Яр Донецької області, внаслідок чого загинула одна людина, ще двоє поранено, пошкоджено щонайменше дев'ять багатоповерхівок,повідомив голова ОВА Павло Кириленко. За його даними, 23 січня через обстріли РФ також загинули двоє жителів із Новопокровська та Парасковіївки.

++08.11++

Російська влада в понеділок, 23 січня, оголосила американську неурядову організацію The Andrei Sakharov Foundation (Фонд Андрія Сахарова) "небажаною організацією" на території РФ.

Діяльність фонду "становить загрозу основам конституційного ладу і безпеці Російської Федерації", йдеться у пресрелізі, опублікованому генпрокуратурою РФ. Як зазначається на сайті The Andrei Sakharov Foundation, фонд заснували 1989 року. Він прагне зберегти інтелектуальну та наукову спадщину радянського фізика, лауреата Нобелівської премії миру Андрія Сахарова.

++07.45++

Надмірна залежність групи Вагнера від вербування ув'язнених, судячи з усього, все більше позначається на її боєздатності, вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW). Військові експерти вказують, що вважають дуже правдоподібною оцінку керівниці російського руху "Русь сидящая" Ольги Романової, за даними якої, через високий рівень втрат, здачі в полон і дезертирства в Україні воюють лише 10 тисяч ув'язнених із приблизно 50 тисяч, завербованих ПВК Вагнера. "ISW не може незалежно підтвердити ці цифри, але вони дуже правдоподібні, з огляду на модель групи Вагнера з використання ув'язнених як гарматного м'яса в наступальних операціях, що вимагають значних зусиль", - йдеться в традиційному аналітичному звіті Інституту вивчення війни.

++07.31++

За останню добу РФ завдала дев'ять ракетних ударів по населених пунктах Харківської, Донецької та Запорізької областей, а також 27 авіаційних ударів, 79 разів обстріляла Україну з РСЗВ, інформує генштаб ЗСУ. На Бахмутському та Авдіївському напрямках, попри численні втрати, продовжується наступ росіян. На Куп'янському напрямку атаки РФ Україна відбила, стверджує генштаб.

++07.00++

Німецький оборонний концерн Rheinmetall може передати 139 бойових танків Leopard Україні, якщо це буде потрібно, повідомив представник компанії виданням групи Redaktionsnetzwerk Deutschland. Зокрема, 29 танків Leopard 2 - до квітня-травня і ще 22 тієї ж моделі до кінця 2023 року або на початку 2024 року, сказав речник компанії.

Rheinmetall також може надати 88 старих танків Leopard 1, сказав співрозмовник не назвавши часових рамок можливих постачань.

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