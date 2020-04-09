 В Україні візуалізували готовність лікарень до COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.04.2020

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Новини

В Україні візуалізували готовність лікарень до COVID-19

Український уряд в режимі реального часу оприлюднює дані щодо забезпеченості і потреб лікарень, які працюють з COVID-19.

Українські лікарі під час епідемії СOVID-19

Українські лікарі під час епідемії СOVID-19

​​Уряд України запустив з міністерством цифрової трансформації проєкт, завдяки якому можна перевірити забезпеченість та готовність медичних закладів протидіяти COVID-19. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у п'ятницю, 10 квітня, у своєму Telegram-каналі.

За даними Шмигаля, інформація про забезпеченість і потреби конкретних лікарень, які працюють з СOVID-19, викладається на аналітичних панелях на сайті уряду і оновлюється щоденно. "Уряд в режимі реального часу контролює це питання та ухвалює оперативні рішення для максимального забезпечення лікарень", - запевнив Шмигаль.

Станом на 10 квітня на аналітичних панелях відображені дані щодо забезпеченості відповідними матеріалами та ліжкофондом понад 200 лікарень в Україні. Між тим тільки кілька лікарень повідомляють про дефіцити респіраторів, захисних масок, ізоляційних халатів, костюмів біозахисту тощо.

Нагадаємо, напередодні в інтерв'ю DW мер Києва Віталій Кличко повідомив, що "якщо буде понад 7000 хворих на COVID-19, лікарні Києва не витримають".

За даними аналітичної панелі, станом на 10 квітня в Україні зафіксовано 2204 випадки зараження коронавірусом. 69 людей померли, 61 особа одужала від COVID-19. 

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