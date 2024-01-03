В Україні винесли вирок ексначальнику катівні "Ізоляція"

Дениса Куликовського ("Палича") засудили до 15 років тюрми. Виконання вироку зараховуватиметься з листопада 2021 року.

Шевченківський районний суд Києва оголосив у середу, 3 січня, вирок колишньому керівнику катівні "Ізоляція" Денису Куликовському ("Паличу") - 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Його визнали винним за трьома статтями Кримінального кодексу - тероризм, порушення законів і звичаїв війни та вчинення злочину групою осіб. Водночас за статтею про торгівлю людьми суд визнав "Палича" невинним через недоведеність.

Початок виконання вироку зараховуватиметься з 9 листопада 2021 року, коли його затримали та взяли під варту.

Адвокат журналіста Станіслава Асєєва, який був в'язнем "Ізоляції", у коментарі "Суспільному " повідомив, що його підзахисний апеляцію подавати не планує, "оскільки суд в повному обсязі задовольнив те, що просило обвинувачення". "Ми не можемо виходити за межі того, що запросила прокуратура", - сказав він.

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Хто такий "Палич"

38-річний Куликовський до лютого 2018 року керував секретною в'язницею в окупованому Донецьку "Ізоляція".

За словами Асєєва, там систематично скоювали воєнні злочини, тортури електричним струмом, зґвалтування, вбивства. За свідченнями колишніх "в'язнів", ключову роль в "Ізоляції" до 2018 року відігравав саме "Палич".

Його затримали, а суд у Маріуполі взяв під варту в листопаді 2021 року. Під час засідання він визнав свою провину та попросив помістити його в слідчий ізолятор заради безпеки. Також він несподівано заявив, що мешкав у Києві з 2019 року, але не пояснив, чим саме займався в українській столиці, сказавши, що "просто жив".

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