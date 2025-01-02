В Україні військовим почнуть видавати "Пакунок пораненого"

У 2025 році в Україні почнуть реалізацію проєкта "Пакунок пораненого", повідомив заступник міністра оборони Сергій Мельник.

В Україні у 2025 році почнуть реалізацію проєкта "Пакунок пораненого". Про це заявив заступник міністра оборони Сергій Мельник в інтерв'ю "АрміяInform" , опублікованому в четвер, 2 січня.

"Важливо, щоб військові, ветерани та новобранці відчували постійну підтримку держави - як під час служби, так і після її завершення. Серед конкретних прикладів такої підтримки - "Пакунок пораненого", який почнуть видавати військовим у 2025 році", - сказав він.

Крім того, Мельник повідомив, що міністерство оборони працює над розробкою адаптивного одягу для поранених військових, а також зручного та функціонального спеціалізованого одягу для жінок-військовослужбовиць.

Кількість поранених українських військових

12 грудня генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що з початку повномасштабної війни Росії проти України загальна кількість загиблих і поранених перевищила мільйон людей.

Напередодні цього обраний президент США Дональд Трамп написав у соціальних мережах, що з початку повномасштабної війни РФ проти України втрати російської сторони становлять 600 тисяч убитими і пораненими, а української - близько 400 тисяч.

Утім, згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що з українського боку загинули 43 тисячі військових, поранення отримали 370 тисяч, причому половина з поранених повернулася на військову службу.