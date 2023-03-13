В Україні відновлено електропостачання в усіх регіонах

Війна Росії проти України - новини понеділка, 13 березня (оновлюється).

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Китайський лідер Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським вперше з початку війни РФ проти України, ймовірно, після того, як наступного тижня він відвідає Москву для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела. За даними видання, така зустріч може відбутися по відеозв'язку. Також Сі розглядає можливість відвідати інші європейські країни в рамках своєї поїздки до Росії, хоча, за джерел, його програму його поїздки ще остаточно не затверджено.

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За оцінкою британської військової розвідки, російська приватна військова компанія (ПВК) "Вагнер", що воює в Україні, може зіткнутися з труднощами через заборону вербувати ув'язнених. У розвідувальному огляді міноборони Великобританії ідеться про те, що останніми тижнями власник ПВК Євген Пригожин, імовірно, втратив доступ до рекрутингу в російських в'язницях через постійні суперечки з керівництвом міноборони Росії. Після цього, як зазначається, Пригожин почав вербувати найманців до "Групи Вагнера" у спортивних центрах та освітніх установах. "Близько половини ув'язнених, яких ПВК "Вагнер" уже відправила в Україну, ймовірно, стали жертвами, і нові ініціативи навряд чи компенсують втрату каналу вербування засуджених. Якщо заборона залишиться чинною, Пригожин, найімовірніше, буде змушений зменшити масштаб або інтенсивність операцій ПВК "Вагнер" в Україні", - вважає британська розвідка.

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У селі Сніжківка Ізюмського району Харківської області 40-річний чоловік дістав травму, наступивши на протипіхотну міну "Пелюстка". "Унаслідок цього він дістав мінно-вибухову травму правої стопи. Постраждалий перебуває в лікарні", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

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Служба безпеки України викрила зловмисників, які у валізах намагалися ввезти в Україну з тимчасово окупованих територій вкрадену готівку на суму 37 мільйонів гривень. "Служба безпеки заблокувала транснаціональний канал незаконного ввезення в Україну грошей, викрадених на тимчасово окупованій території нашої держави. Викрито п'ятьох учасників схеми, в яких вилучено майже 37 млн у гривневому еквіваленті", - йдеться в повідомленні української спецслужби в понеділок. За інформацією СБУ, зловмисники намагалися приховано, під виглядом туристів на рейсовому автобусі, провезти ці кошти в Чернівецьку область через пункт пропуску "Порубне". На вилучені кошти накладено арешт.

Москва не бачить передумов для мирного процесу

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Російські цілі в Україні наразі можна досягти тільки воєнним шляхом, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Він пояснив, що "поки що жодних передумов для переходу процесу в мирне русло немає". "Для нас абсолютним пріоритетом продовжує залишатися і буде залишатися завжди досягнення поставлених цілей. Зараз вони можуть бути досягнуті тільки воєнним шляхом", - сказав Пєсков, цитує "Интерфакс".

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Військовослужбовець Збройних сил України Олександр Мацієвський, відео з розстрілом якого російськими окупантами з'явилося в мережі 6 березня, був громадянином Молдови, заявило міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Молдови. "Після підтвердження українською стороною того факту, що українським солдатом, страченим російськими військовослужбовцями, є Олександр Мацієвський, МЗС різко засуджує вбивство громадянина Молдови, діяння, яке можна кваліфікувати як воєнний злочин і грубе порушення міжнародних гуманітарних законів", - зазначено в повідомленні пресслужби міністерства.

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У селі Любомирівка Миколаївської області на вибуховому пристрої підірвався 13-річний хлопчик, дитина отримали численні осколкові поранення, повідомив у Telegram начальник головного управління Національної поліції в Миколаївській області Сергій Шайхет. "Неповнолітній перебував на території домоволодіння та наступив на невідомий предмет, який здетонував. Дитина отримала вибухові травми, осколкові поранення тіла та кінцівок", - розповів він.

++11.55++

В Україні станом на 11:00 понеділка повністю відновлено електропостачання в усіх регіонах, які постраждали від російської ракетної атаки 9 березня, проте залишаються обмеження для деяких категорій споживачів у Житомирській області, повідомило міністерство енергетики. "Ситуація в енергосистемі після останнього масованого обстрілу стабілізована, генерація працює з резервом потужності. Однак у деяких регіонах ще можуть діяти обмеження через ремонт мереж", - заявив міністр Герман Галущенко, слова якого наведено на сайті відомства.

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Російське вторгнення в Україну мало нищівні наслідки для дітей в українських притулках, тисячі українських дітей було вивезено на окуповані Росією території або в саму Росію, повідомляється в доповіді міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch (HRW), оприлюдненій у понеділок. "Ця жорстока війна ясно продемонструвала необхідність усунення загроз, з якими стикаються діти в державних притулках. Повернення тисяч дітей, яких було незаконно вивезено в Росію або на окуповані території, має стати пріоритетом для світового співтовариства", - наголошується в доповіді.

Возз'єднання 6-річної дівчинки з Бахмута з мамою To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

За даними HRW, до війни в дитячих будинках України утримували понад 105 тисяч дітей - найбільшу кількість у всій Європі після Росії. У Росію або на окуповані території було вивезено щонайменше кілька тисяч українських дітей, водночас приблизно сто притулків, де утримують понад 32 тисячі дітей, наразі перебувають на українських територіях, захоплених Росією.

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Російські військові минулої доби, 12 березня, 56 разів обстріляли територію Херсонської області, одна людина отримала поранення, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрації. "За інформацією Херсонської ОВА, російські окупанти 56 разів атакували Херсонщину, випустивши понад 330 снарядів. Обстріляли мирні населені пункти області з різних видів озброєння – мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА", - йдеться в повідомленні.

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Освітній омбудсмен Сергій Горбачов закликає міністерство освіти і науки припинити співпрацю з міжнародним благодійним фондом Parimatch Foundation. "Після накладення санкцій на компанію Parimatch, що включає заборону її діяльності на території України, така співпраця є безсумнівно неприйнятною. Тому я звернувся до МОН з листом, де прошу негайно відкликати підпис міністерства освіти і науки під цим меморандумом та оприлюднити заяву про припинення співпраці міністерства освіти і науки України з підсанкційною букмекерською компанією Parimatch та афілійованими з нею структурами", - йдеться в заяві Горбачова.

Лондон нарощує оборонний бюджет

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На тлі війни Росії проти України Великобританія хоче ще більше збільшити свої оборонні витрати. Як оголосив у понеділок британський уряд, протягом наступних двох років у збройні сили буде інвестовано майже п'ять мільярдів фунтів стерлінгів (5,65 мільярда євро). З них близько трьох мільярдів фунтів підуть на проєкти ядерної оборони, такі як безпековий альянс Aukus зі США і Австралією. Близько 1,9 мільярда фунтів призначені для поповнення запасів боєприпасів, які значно знизилися через надання допомоги Україні.

++10.14++

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев поставив під сумнів достовірність версії, що з'явилася в західних ЗМІ, про причетність проукраїнського угруповання до вибухів газопроводів "Північний потік". На його думку, Київ "нічого не втратив і не набув від знищення газопроводу". Натомість, в інтерв'ю газеті "Аргументы и факты" Патрушев висловив переконання, що "для здійснення подібних акцій призначені підрозділи спеціального призначення з відповідним обладнанням і підготовкою", які " точно є у США та Англії". "Інші країни НАТО також використовують бойових плавців для виконання диверсійних завдань, але тільки зі схвалення і підтримки країни, що диктує основний порядок денний у Північноатлантичному альянсі", - переконаний секретар Радбезу РФ.

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Глава Китаю Сі Цзіньпін планує наступного тижня поїхати до Москви для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, повідомляє у понеділок агентство Reuters з посиланням на власні джерела. Міністерство закордонних справ Китаю не відразу відповіло агентству з проханням прокоментувати цю інформацію, а у Кремлі відмовилися від коментарів.

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++09.30++

Президент РФ Володимир Путін і міноборони Росії можуть зробити цапа-відбувайла з засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина через невдалий наступ на Бахмут, вважають в Інституті вивчення війни (ISW). У черговому аналітичному огляді ISW висловлюється припущення, що може Путін використати великі втрати "вагнерівців", звіти про поганий моральний стан і воєнні злочини для того, щоб відволікти увагу від аналогічних, а можливо, і ще серйозніших проблем у збройних силах РФ.

Військові експерти зазначають, що оскільки висвітлення бойових дій під Бахмутом зосереджене здебільшого на важких втратах "Групи Вагнера", це дає змогу міноборони РФ приховувати або применшувати втрати, яких зазнають російські регулярні збройні сили.

++09.10++

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков повідомив про спрацьовування системи ППО в Бєлгороді та Бєлгородському районі. "Над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО. Було збито чотири ракети. Наслідки на землі уточнюються. Уже відомо про одну постраждалу. Бригада швидкої медичної допомоги виїхала на місце. Також є пошкодження від уламків ракет у двох приватних домоволодіннях", - написав очільник регіону у Telegram в понеділок уранці.

Двоє загиблих внаслідок обстрілів на Миколаївщині

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Унаслідок обстрілу населеного пункту Куцурубської громади загинули дві особи, троє отримали поранення, серед них дитина, яку було госпіталізовано, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. "Унаслідок ранкового ворожого обстрілу населеного пункту Куцурубської громади загинули чоловік і жінка 1978 і 1980 р.н., дитину 7 років забрала швидка. Крім того, двоє людей дістали поранення", - написав Кім у Telegram.

++08.24++

Ситуація довкола Бахмута залишається складною, штурмові загони ПВК "Вагнера" наступають з декількох напрямків, намагаючись прорвати оборону українських військ і просунутися до центральних районів міста, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. "У ході жорстких боїв наші оборонці завдають відчутних втрат ворогу. Вогнем артилерії, танків, інших вогневих засобів відбиваються всі спроби противника захопити місто", - цитує Сирського вранці у понеділок Military media center.

++08.15++

У понеділок вранці російські окупанти обстріляли населений пункт Куцурубської громади в Миколаївській області, за попередньою інформацією є один загиблий, повідомляє голова ОДА Віталій Кім.

++07.49++

Мер Києва Віталій Кличко високо оцінив військову допомогу Німеччини Україні, але водночас закликав прискорити подальші поставки зброї. "Я не хочу скаржитися і ще раз дякую німцям, - сказав він в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland. - Німеччина - один із найбільших прихильників України в плані фінансової допомоги і в плані постачання зброї. Але це правда, німецький уряд ухвалює свої рішення занадто повільно, і ми платимо за це найвищу ціну: життя наших солдатів і життя наших громадян".

SIPRI: Україна у трійці імпортерів зброї

++07.35++

Україна впродовж 2022-го року вийшла на третє місце за глобальними обсягами імпорту озброєнь. Такі дані містяться в оприлюдненому в понеділок актуальному звіті Стокгольмського інституту дослідження миру SIPRI, який вивчає світові тенденції на цьому ринку. Це сталося завдяки збройній допомозі зі США та європейських країн, поступиаля у списку найбільших імпортерів Україна лише Катару та Індії. "Війна (РФ проти України. - Ред.) матиме значні наслідки для майбутніх відносин між постачальниками та одержувачами зброї в усьому світі", - прогнозують аналітики в звіті.

З 29 держав, які торік поставляли зброю Україні, основними були США - 35 відсотків загального імпорту зброї до України надійшло саме від американських партнерів. Польща стала другою (17 відсотків), на третьому місці Німеччина (11 відсотків), далі Великобританія (10 відсотків) і замикає основну п'ятірку Чехія (4,4 відсотка).

++07.20++

Попри значні втрати, російські окупаційні війська продовжують наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 102 атаки окупантів на зазначених напрямках, повідомляється в ранковому зведенні генерального штабу ЗСУ у понеділок.

За минулу добу росіяни завдали три ракетних удари, зокрема, і по об'єкту цивільної інфраструктури міста Слов'янськ Донецької області, а також ворог вісім авіаційних ударів та 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України, попереджають українські військові.

За інформацією генштабу, російські загарбники продовжують грабувати тимчасово захоплені території. Так, нещодавно в Енергодарі окупанти почали вивозити з навчально-тренувального центру Запорізької атомної електростанції навчальне обладнання, на якому проводилось підвищення кваліфікації персоналу.

Окрім того, у повідомленні стверджується, що на тлі великих втрат особового складу у війні російська сторона використовує альтернативні джерела поповнення живої сили. "Так, минулого тижня, було відзначено рух у бік Донецької області потяга із плацкартними вагонами для перевезення в’язнів. Один з вагонів - із засудженими жінками", - зауважують у генштабі ЗСУ.

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