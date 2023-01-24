В Україні виявили перший випадок нового варіанта Omicron

Новий для України різновид штаму коронавірусу Omicron - XBB.1.5 (Кракен) виявили у Сумській області. Порівняно з попередніми штамами, XBB.1.5 найбільш ефективно ухиляється від імунної відповіді, наголошує МОЗ.

В Сумській області зафіксували перший випадок зараження новим для України різновидом варіанта коронавірусу Omicron - XBB.1.5 ("Кракен"). Про це у вівторок, 24 січня, повідомило міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України.

Випадок був зафіксований у людини, яка не пройшла курс вакцинації проти коронавірусу, зазначають у міністерстві. "За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), XBB.1.5 не має специфічних мутацій, які б могли робити його більш небезпечним, ніж інші субваріанти. Тим не менш, порівняно з попередніми штамами, XBB.1.5 найбільш ефективно ухиляється від імунної відповіді людини та здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом", - зазначає МОЗ.

При цьому XBB.1.5 може сприяти збільшенню рівнів захворюваності та доволі швидко заміщує варіант, який циркулював раніше, зауважують у міністерстві з посиланням на висновки ВООЗ.

"Кракен" найбільш поширений у США

Згідно з даними американського Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC) у п’ятницю, Omicron XBB.1.5, який швидко поширюється, становить майже половину випадків COVID-19 у США і може стати домінуючим підваріантом у країні. За оцінками станом на 22 січня, на нього припадає 49,1 випадків COVID у країні за тиждень.

У Європейському центрі з профілактики та контролю захворювань зазначають, що XBB.1.5 може стати домінуючим штамом у Європі через один-два місяці, пише AFP.

Читайте також: Пандемія закінчилася? Що кажуть у Німеччині