Уряд України звільнив керівництво Держагентства відновлення

З посад звільнені голова Держагентства відновлення Мустафа Найєм та два його заступники.

Мустафу Найєма звільнено з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, повідомляється у вівторок, 18 червня, в урядовому Telegram-каналі. На засіданні уряду у цей день з посад також звільнені два заступники Найєма - Андрій Івко та Валерій Іванов.

Тимчасовим виконувачем обов'язків голови Держагентства відновлення призначено Романа Коменданта.

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Нагадаємо, 10 червня, напередодні міжнародної конференції з відбудови України у Берліні, Найєм написав заяву про звільнення з посади. При цьому Найєм послався на "системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати повноваження". Тоді ж Найєм навів низку прикладів - за його словами, "штучних перешкод": скасування бюджету на проєкти з відновлення доріг, бюрократія та урізання зарплат команді.

На початку травня цього року парламент України проголосував за відставку міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.

Ділове видання Financial Times оцінило звільнення Кубракова та заяву Найєма саме перед конференцією в Берліні як "руйнівні" дії. Як писало видання, це підриває довіру Заходу до уряду України та до президента Володимира Зеленського.