В Україні уряд закликає до економного споживання електрики

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про дефіцит потужностей в енергосистемі України на тлі холодів та закликав ощадливо ставитися до споживання електрики. Водночас обмеження в жодному регіоні не запровадили.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль після засідання антикризового енергетичного штабу у середу, 13 грудня, заявив про дефіцит потужностей в українській енергосистемі на тлі похолодання.

За його словами, на засіданні міністр енергетики й керівники енергетичних підприємств доповіли про хід відновлювальної кампанії на об'єктах, запаси ресурсів та шляхи забезпечення покриття попиту на електричну енергію під час опалювального сезону.

"Маємо рішення ENTSO-E, завдяки якому Україна може імпортувати до 1,7 ГВт електроенергії. Уряд створив необхідні механізми, які дозволяють приватному бізнесу імпортувати електричну енергію", - написав глава українського уряду в Telegram.

Крім того, на засіданні обговорювалося і питання стану проходження опалювального сезону підприємствами житлово-комунального господарства, щодо яких доповідали віцепрем’єр-міністр з відновлення та голова НАК "Нафтогаз". "Важливе питання - заборгованість перед підприємствами паливно-енергетичного комплексу. Міненерго доповіло про вжиті заходи для стабілізації фінансового стану. Підготовлено відповідні нормативні акти", - запевнив Шмигаль.

Водночас він закликав українців "зробити свій внесок" у стабільність енергосистеми та заощаджувати електроенергію в пікові години.

Читайте також: Похолодання і обстріли: в Україні виник дефіцит електроенергії

Міненерго: Дефіциту електрики немає

Між тим у міністерстві енергетики України 13 грудня повідомили про відсутність дефіциту електроенергії, та запевнили, що генерації електрики українськими електростанціями достатньо для покриття потреб споживачів. Крім того, здійснюватиметься комерційний імпорт електроенергії.

"Графіки відключень електроенергії не застосовуються в жодній з областей. Ситуація контрольована. Енергосистема збалансована", - наголосили в міненерго. При тому там також нагадали про важливість зменшення навантаження на енергосистему у пікові години споживання - з 9 до 11 ранку та з 17 до 19 вечора.

"Не використовуйте енергоємні прилади в часи-пік - перенесіть прання на нічні години. Так ви допоможете тим, хто потребує світла найбільше: лікарям, комунальникам, військовим", - закликали у відомстві.

Читайте також: Синхронізацію з енергосистемою Європи завершено: що це дає Україні