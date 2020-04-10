В Україні у трьох областях на вихідні запроваджені додаткові обмеження для громадян

Влада Чернівецької, Волинської та Закарпатської областей оголосила запровадження додаткових обмежувальних заходів на вихідні та свята. Про запровадження нових обмежувальних заходів стало відомо в п'ятницю, 10 квітня.

Так, у Чернівецькій області з 13:00 суботи, 11 квітня, до ранку 13 квітня буде обмежено роботу всіх торговельних об'єктів, незалежно від форм власності, крім аптек. Автозаправні станції працюватимуть тільки для заправки машин служб екстреної допомоги. Також влада області просить усіх громадян дотримуватись обмежень і залишатись вдома, повідомляється на сайті обласної державної адміністрації.

Крім того, в області на вихідні та святкові дні будуть запроваджені додаткові обмежувальні заходи, зокрема щодо пересування та перебування громадян в громадських місцях.

На Волині режим максимального обмеження пересування

На Волині у зазначений час між 11 та 13 квітня громадян також просять не виходити з дому та придбати необхідні продукти та ліки до 13:00 суботи. Як повідомляється на сайті Волинської обласної держадміністрації, починаючи з 11 квітня, у вихідні дні в області запроваджується режим максимального обмеження пересування.

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Це рішення обґрунтовується епідемічною ситуацією, яка склалася в регіоні. Утім, голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко зазначив, що "ситуація в області контрольована".

Цілий список заборон на Закарпатті

Значно детальніше про додаткові обмеження на прийдешні вихідні повідомила влада Закарпаття. Як зазначається у протоколі засідання профільної комісії Закарпатської ОДА, громадянам слід буде утримуватися від перебування в громадських місцях і використання транспортних засобів, від переміщення між населеними пунктами, виходу на вулиці населених пунктів. Також обласна влада рекомендує утриматись від відвідування аптек, продовольчих магазинів, автомобільних заправних станцій без особливої потреби.

Як відомо, 12 квітня християни західного обряду відзначатимуть Воскресіння Христове, а православні та греко-католики - Вербну Неділю.

Місцева влада може отримати більше повноважень щодо обмежень

Тим часом у Верховній Раді 10 квітня зареєстрований законопроєкт № 3320, що передбачає розширення повноважень місцевої влади в питанні обмежень. Згідно з цим нормативним актом, місцевим органам виконавчої влади та місцевого самоврядування пропонується дозволити встановлювати особливий режим в'їзду, виїзду, а також створювати контрольно-пропускні пункти в окремих районах на території дії карантину. Крім того, автори законопроєкту пропонують дозволити місцевій владі в разі необхідності проводити санітарний огляд речей, багажу, транспортних засобів і вантажів.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже понад 2,2 тисячі випадків коронавірусу. З них 69 людей померли та 61 особа одужала. За добу зареєстрували 311 нових випадків.