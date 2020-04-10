В Україні у трьох областях на вихідні запроваджені додаткові обмеження для громадян
На Волині, Буковині та Закарпатті з обіду суботи до ранку понеділка діятиме особливий режим.
Влада Чернівецької, Волинської та Закарпатської областей оголосила запровадження додаткових обмежувальних заходів на вихідні та свята. Про запровадження нових обмежувальних заходів стало відомо в п'ятницю, 10 квітня.
Так, у Чернівецькій області з 13:00 суботи, 11 квітня, до ранку 13 квітня буде обмежено роботу всіх торговельних об'єктів, незалежно від форм власності, крім аптек. Автозаправні станції працюватимуть тільки для заправки машин служб екстреної допомоги. Також влада області просить усіх громадян дотримуватись обмежень і залишатись вдома, повідомляється на сайті обласної державної адміністрації.
Крім того, в області на вихідні та святкові дні будуть запроваджені додаткові обмежувальні заходи, зокрема щодо пересування та перебування громадян в громадських місцях.
На Волині режим максимального обмеження пересування
На Волині у зазначений час між 11 та 13 квітня громадян також просять не виходити з дому та придбати необхідні продукти та ліки до 13:00 суботи. Як повідомляється на сайті Волинської обласної держадміністрації, починаючи з 11 квітня, у вихідні дні в області запроваджується режим максимального обмеження пересування.
Це рішення обґрунтовується епідемічною ситуацією, яка склалася в регіоні. Утім, голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко зазначив, що "ситуація в області контрольована".
Цілий список заборон на Закарпатті
Значно детальніше про додаткові обмеження на прийдешні вихідні повідомила влада Закарпаття. Як зазначається у протоколі засідання профільної комісії Закарпатської ОДА, громадянам слід буде утримуватися від перебування в громадських місцях і використання транспортних засобів, від переміщення між населеними пунктами, виходу на вулиці населених пунктів. Також обласна влада рекомендує утриматись від відвідування аптек, продовольчих магазинів, автомобільних заправних станцій без особливої потреби.
Як відомо, 12 квітня християни західного обряду відзначатимуть Воскресіння Христове, а православні та греко-католики - Вербну Неділю.
Місцева влада може отримати більше повноважень щодо обмежень
Тим часом у Верховній Раді 10 квітня зареєстрований законопроєкт № 3320, що передбачає розширення повноважень місцевої влади в питанні обмежень. Згідно з цим нормативним актом, місцевим органам виконавчої влади та місцевого самоврядування пропонується дозволити встановлювати особливий режим в'їзду, виїзду, а також створювати контрольно-пропускні пункти в окремих районах на території дії карантину. Крім того, автори законопроєкту пропонують дозволити місцевій владі в разі необхідності проводити санітарний огляд речей, багажу, транспортних засобів і вантажів.
Коли носіння маски в Німеччині стане обов'язковим? В Азії їх застосовували майже повсюдно. Тепер Інститут Роберта Коха (RKI) рекомендував носити захисні маски і в Німеччині. Першим до нього дослухалося місто Єна на сході країни. З 6 квітня в супермаркетах та в місцевому громадському транспорті носіння захист обличчя обов'язковий. Шарфи та хустинки також вважаються достатнім захистом.
Нікуди без захисної маски
Подарунок для пожежників
Зважаючи на дефіцит масок, дедалі більше людей та установ роблять їх самостійно. В YouTube та Twitter з'явилися відео з хештегом #maskeauf ("одягаємо маску"), де люди показують, як легко можна зробити захисну маску в себе вдома. Однією з них є кравчиня Керстін Бохо (Cerstin Bochow) з державного театру міста Котбус. Пошиті маски вона передає в пожежну службу та Німецький Червоний Хрест.
Нікуди без захисної маски
Завжди з усмішкою
Мисткиня Манша Фрідріх (Mansha Friedrich) бореться з коронавірусом гачком. В'язані нею маски вона прикрашає усміхненими обличчями, образами тваринами або сонячними мотивами. Вкладки з тканини, що використовуються як фільтри, можна замінити. Мисткиня з Ганновера каже, що не хоче дозволити пандемії зіпсувати собі гарний настрій.
Нікуди без захисної маски
У стилі сукні
Чехія й Словаччина пішли далі за Німеччину. Обов'язкове носіння маски в цих країнах запровадили ще в середині березня. Усі, хто перебуває в супермаркетах чи громадських місцях, повинен носити захисну маску. Президентка Словаччини Зузана Чапутова й прем'єр-міністр Ігор Матович подають хороший приклад. Тим часом, до схожих заходів вдалась і Австрія. Тепер у місцях торгівлі там потрібно носити маску.
Нікуди без захисної маски
Весняне пробудження у Китаї
Захисні маски вже давно є обов'язковим атрибутом в Китаї. Ця пара з міста Шеньян вирішила не відмовляти собі в романтиці, незважаючи на коронавірус та жорсткі заходи контролю. Вони самовіддано танцюють на весняному сонці і, здається, забули про все, що відбувається навколо.
Нікуди без захисної маски
Ізраїль не робить винятків
Жорсткі обмеження діють і в Ізраїлі. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху запровадив суворий карантин, за дотриманням якого стежать поліцейські та військові. Вдома залишатися повинні і ортодоксальні юдеї. У районі Єрусалима Меа-Шерім поліцейський в масці наказує ультраортодоксальному співвітчизникові повернутися додому.
Нікуди без захисної маски
Мистецтво в секторі Гази
У густонаселеному секторі Гази художники намагаються підбадьорити населення. Митці у районі Шуджая прикрашають захисні маски популярними мотивами. Влада сектору Гази запровадила обмеження на пересування та заборонила масові зібрання. Цьогоріч також скасовано щорічний "Марш повернення", який постійно супроводжується масовими протестами на ізраїльському кордоні.
Нікуди без захисної маски
Колумбійські "Халки"
У Колумбії переважають радикальні та незвичайні мотиви на масках. Зціплені зуби на захисті обличчя двох поліцейських, здається, були скопійовані з "монстра Халка". Кремезний монстр Халк - головний персонаж коміксу, опублікованого Стеном Лі та Джеком Кірбі у 1962 році. За мотивами історії "неймовірного Халка" було знято декілька фільмів та телесеріалів.
Нікуди без захисної маски
Макрон бореться з дефіцитом
Макрон бореться з дефіцитом Президент Франції Еммануель Макрон відвідує фабрику захисного одягу та масок у Сен-Бартелемі-д'Анжу. У Франції сотні медичних працівників подали до суду на уряд. Вони закидають владі, що та не забезпечила їх належною кількістю захисного одягу під час пандемії. Однак, багато лікарів працюють попри все.