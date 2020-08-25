В Україні центробанк визнав банк "Аркада" неплатоспроможним

Правління Національного банку України (НБУ) у вівторок, 25 серпня, ухвалило рішення про віднесення банку "Аркада" до категорії неплатоспроможних у зв'язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.

НБУ запевнив, що понад 90 відсотків вкладників "Аркади" - понад п'ять тисяч осіб - отримають вклади в повному обсязі, оскільки розмір їх вкладів не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму в 200 тисяч гривень. Клієнти ж з більшими обсягами вкладів отримають їх у межах суми, гарантованої Фондом. Загалом клієнтам банку виплатять кошти в обсязі 285 мільйонів гривень.

Проблеми з капіталом банку

Як зазначається, проблеми в банку з капіталом сталися через втрату основного активу - будівлі головного офісу та земельної ділянки у центрі Києва. У 2019 році банк "Аркада" надав цю нерухомість як заставу за кредитом, залученим пов'язаною з банком компанією-забудовником. Вартість будівлі на вулиці Ольгінській у столиці становила понад 620 мільйонів гривень - майже 27 відсотків від усіх активів банку. Кредитор же через несвоєчасне обслуговування боргу забудовником переоформив на себе право власності на цю будівлю, що означало її списання з балансу "Аркади". У результаті, зазначають в НБУ, капітал банку впав нижче нормативного рівня та став від'ємний.

Нацбанк, вивчивши матеріали про переоформлення права власності на об'єкт, звернувся до Національної поліції із заявою щодо неправомірних дій посадових осіб банку та проханням зберегти зазначену нерухомість.

Проблемні довгобудови

Водночас НБУ звертає увагу, що виведення банку "Аркада" з ринку не пов'язане із затримкою введення забудовниками в експлуатацію будинків житлових комплексів "Еврика" та "Патріотика". Між тим у грудні 2019 року НБУ за результатами перевірки проведення банком операцій довірчого управління повідомив Службу безпеки України про факти, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність. "Національний банк України вкотре висловлює своє занепокоєння станом ведення будівельних робіт та про необхідність законодавчого врегулювання проблеми наявних довгобудів, які споруджуються за рахунок коштів фінансування будівництва", - наголошуєтсья в повідомленні центробанку.

Банк "Аркада" був заснований у 1993 році холдингом "Київміськбуд", що тоді об'єднував близько 100 компаній. Місто контролювало 80 відсотків холдингу і частину компаній, які до нього входили. Воно ж і було замовником для холдингу. У 2015 році Нацбанк відніс банк "Аркада" до числа установ з непрозорою структурою власності. Зараз в складі акціонерів банку вказані "Компанія розвитку будівництва", фірма "Девелопер" та Костянтин Паливода.