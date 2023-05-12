Суд виніс вирок митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ (МП)

Суд визнав митрополита та секретаря єпархії винними у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі. Це вперше в Україні суд виніс вирок високопоставленому клірику УПЦ (МП).

Районний суд міста Кропивницький присудив по три роки позбавлення волі з дворічним іспитовим терміном ексглаві Кіровоградської єпархії УПЦ (МП) Іосафу (Петру Губеню) і секретарю єпархії, а також також заборонив їм обіймати керівні посади в релігійних інституаціях впродовж року. Про це у п'ятницю, 12 травня, повідомила Служби безпеки України (СБУ). У службі не називають ім'я секретаря, втім на сайті єпархії вказується, що ним є протоієрей Роман Кондратюк.

Як повідомили в СБУ, митрополит і секретар єпархії засуджені за "порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, вчинене за попередньою змовою групою осіб".

"Він (Іосаф - Ред.) та секретар цієї установи повністю визнали свою вину у злочинах, які їм інкримінувала Служба безпеки", - йдеться у повідомленні.

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Зв'язок із патріархом РПЦ Кирилом і пропагандистська література

В СБУ нагадали, що засуджені публічно вихваляли захоплення частини території України та "роздували" міжрелігійну ворожнечу в регіоні на користь РФ. За даними слідства, єпископ Іосаф входив до найближчого оточення патріарха Російської православної церкви (РПЦ) Кирила, з яким "координував підривну діяльність" проти України. Зокрема, виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії та окупації східних і південних територій України, зокрема Криму, додають в СБУ.

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До злочинної діяльності, за даними правоохоронців, єпископ залучив секретаря єпархії, і за їхнім дорученням у церквах релігійної громади людям роздавали російську пропагандистську літературу, в якій ставилася під сумнів українська державність і вихвалявся кремлівський режим.

Нагадаємо, протягом 2022 року СБУ провела понад 40 "контррозвідувальних та безпекових заходів" у церковному середовищі УПЦ МП. У результаті було порушено понад 60 кримінальних проваджень проти священнослужителів УПЦ МП. Деяких священників Україна передала РФ було під час обмінів на українських військовослужбовців.