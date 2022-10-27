В Україні створили безпілотник Шарк

246-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 27 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 26 жовтня.

На цій сторінці DW розповідає про події четверга, 27 жовтня (час київський).

++17:00++

Мешканцям зруйнованого атакою РФ із іранського дрона будинку в Києві запропонували грошову компенсацію або квартиру в новобудові. Про це повідомив перший заступник голови Шевченківської районної державної адміністрації Олександр Поповцев за підсумками першої наради з ними.

Нагадаємо, що на розгляді Київської міської ради перебуває петиція про відновлення будинку.

++16:29++

Литва відправила в Україну сім броньованих позашляховиків Toyota Land Cruiser 200 та інше обладнання. Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у Twitter.

Раніше командувач литовських збройних сил заявив, що пропонуватиме не передавати Україні гаубиці Phz2000 і зенітно-ракетні комплекси NASAMS, бо "можливості країни - на межі".

Читайте також: Литва передала Україні Bayraktar, на який збирали пожертви

++16:01++

В Україні створили дрон Шарк: для розвідки, спостереження і коригування вогню

Компанія "Укрспецсистемс" презентувала новий безпілотник - Шарк (у перекладі з англійської - акула. - Ред.).

"Ми почали працювати над ним вже після 24 лютого, в умовах повномасштабного вторгнення РФ. І менш ніж за пів року Шарк уже літав. Подвійна гордість, що це повністю український безпілотник - від ідеї до виробництва", - йдеться у повідомленні.

Компанія обіцяє розповідати про тактико-технічні характеристики та деталі поступово. "Якщо коротко, то Шарк може вирішувати всі основні задачі з розвідки, спостереження та коригування вогню", - кажуть в "Укрспецсистемс".

++15.35++

Уповноважена з прав дітей РФ незаконно "всиновила" викрадену з Маріуполя дитину

Уповноважена при президенті Росії з прав дитини Марія Львова-Бєлова незаконно всиновила викрадену росіянами з Маріуполя українську дитину, а також зізналася в сприянні незаконному всиновленні в РФ близько 350 дітей із захоплених регіонів Донбасу, інформує міністерство закордонних справ (МЗС) України.

Через це міністерство ініціює відкриття проти неї кримінального провадження українськими правоохоронцями. "Закликаємо міжнародну спільноту рішуче засудити триваючі злочини Росії та її посадовців проти дітей на тимчасово окупованих українських територіях", - йдеться в коментарі МЗС.

У міністерстві наголосили, що вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій в Росію та подальше їхнє всиновлення громадянами РФ грубо порушує не лише законодавство України, але й конвенцію ООН про права дитини від 1989 року і Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни від 1949 року. Останній документ передбачає зобов'язання держави-окупанта не змінювати громадянського статусу дітей. "Україна продовжить докладати максимальних зусиль, аби українські діти, які були незаконно вивезені та всиновлені в Росії, були повернуті до їхніх батьків або законних опікунів", - підкреслили в МЗС.

++15.15++

США прискорять відправку модернізованих термоядерних бомб B61-12 на бази НАТО в Європі. Спочатку планувалося, що бомби B61-12, які вважаються основною ядерною зброєю США, відправлять до Європи наступної весни, але потім постачання перенесли на грудень, пише видання Politico з посиланням на інформовані джерела. Водночас речник міністерства оборони США Патрік Райдер заявив виданню, що модернізація бомб B61 ведеться багато років, США вже давно планували замінити старі бомби оновленими версіями. "Це ніяк не пов'язано з поточними подіями в Україні і ніяк не було прискорено", - наголосив представник Пентагону.

++15.00++

З початку війни Україна повернула в рамках обмінів полоненими майже тисячу військових

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відбулося 28 обмінів полоненими, завдяки чому Україна повернула 978 людей, серед яких 99 цивільних.

Найбільший обмін відбувся 21 вересня, коли за 200 людей Україна віддала Росії кума президента РФ Віктора Медведчука Фото: Ukrainian Security service/AA/picture alliance

"Наша держава дбає про кожного, "не голосно", бо так потрібно (…) Перемовини щодо звільнення та обміни наших військовополонених постійно тривають", - написала в Facebook заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

У свою чергу речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко під час брифінгу зазначив, що з лютого на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 579 тіл оборонців, пише "Укрінформ".

++14.43++

Через нічні обстріли енергоінфраструктури на Київщині можливі екстрені відключення електрики на невизначений термін, повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. За його словами, через атаку низка критичних об'єктів виведена з ладу. "Необхідно готуватися до екстрених відключень електрики на невизначений термін. Фахівці вживають необхідних заходів для ліквідації наслідків обстрілу. Усі працюють на своїх місцях у режимі нон-стоп", - написав Кулеба у Telegram.

++14.29++

У Польщі в четвер, 27 жовтня, демонтували чотири пам'ятники солдатам Червоної армії - у містах Ґлубчице, Бичина, Боболіце та Сташув. "Це - пам'ятник ганьби, пам'ятник презирства переможців над жертвами", - наголосив президент польського Інституту національної пам'яті Кароль Навроцький перед демонтажем пам'ятника в Ґлубчице, повідомляє AP.

Знесення радянського пам'ятника у Польщі Фото: Grzegorz Klatka/CTK/dpa//picture alliance

Пам'ятники, більшість з яких представляли бетоні обеліски з фігурами солдатів, знесли за допомогою дрилів та важкого обладнання. Навроцький наголосив, що ці пам'ятники символізували систему, винну в поневоленні та нищенні власного народу та інших націй, включаючи поляків. "Ради не принесли визволення, вони принесли Польщі неволю", - заявив він у емоційній промові.

У четвер також почався демонтаж встановленої в 1966 році чотириметрової пам'ятки радянським солдатам у місті Кярдла на острові Гіюмаа в Естонії. За рішенням місцевої влади, пам'ятник, який знаходиться під охороною як витвір мистецтва, буде перенесено до військового музею.

++14.00++

Після останніх російських обстрілів енергетичної інфраструктури Київщини дефіцит електроенергії в столиці може складати 30 відсотків, через що відключення електроенергії в Києві будуть більш тривалими й стосуватимуться значно більшої кількості споживачів, повідомила в Facebook компанія-постачальник електроенергії з групи ДТЕК Yasno.

"Графіки ймовірних стабілізаційних відключень наразі неактуальні. Просимо набратися терпіння та з розумінням поставитися до ситуації. Спеціальні служби вже працюють над відновленням роботи атакованих ворогом об'єктів. Зберігайте спокій і вимикайте енергоємні прилади задля допомоги енергетикам", - наголосили в компанії.

У центральній Україні РФ обстріляла об'єкти енергетики

++13.15++

Росіяни у ніч на четвер знову обстріляли енергетичну інфраструктуру України, повідомляє "Укренерго". "Було пошкоджено обладнання магістральної мережі української енергосистеми в центральних областях", - йдеться у повідомленні. У зв'язку з цим обмежать споживання електроенергії в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях. "Обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як інфраструктура була пошкоджена обстрілами росіян", - пояснюють в компанії.

++12.55++

У ніч на четвер росіяни здійснили понад шість атак дронами-шахідами на Київщину, повідомив начальник обласної поліції Андрій Нєбитов. За попередніми даними, жертв і потерпілих немає. "Водночас в інших районах спрацювали Сили протиповітряної оборони та успішно знищили кілька ворожих дронів", - йдеться у повідомленні.

++12.29++

Західні комерційні супутники в разі їхнього використання Україною можуть стати законними цілями для удару РФ. Про це заявив у середу заступник директора департаменту з нерозповсюдження і контролю над озброєннями МЗС РФ Костянтин Воронцов, виступаючи на засіданні першого комітету Генеральної Асамблеї ООН.

"Йдеться про застосування США та їхніми союзниками компонентів цивільної інфраструктури в космосі, зокрема комерційної, у збройних конфліктах. Квазіцивільна інфраструктура може виявитися законною метою для удару у відповідь. Внаслідок дій Заходу невиправданим ризикам піддаються стійкість мирної космічної діяльності, а також численні соціально-економічні процеси на землі", - цитує Воронцова російська агенція "ТАСС".

Читайте також: ЄС розглядає можливість платити Маску за Starlink для України

++12.00++

Минулої доби сили протиповітряної оборони України знищили 18 російських дронів-камікадзе, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. "За останню добу силами та засобами ППО знищено 18 із 20 БПЛА Shahed -136, що застосовувалися по об'єктах критичної інфраструктури України", - написав Залужний у Twitter.



++11.30++

Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив із міністром оборони Іспанії Марією Маргаритою Роблес Фернандес постачання систем протиповітряної оборони HAWK.

"Вдячний за вашу підтримку і за те, що ви першими надали системи HAWK, щоб зробити наше небо безпечнішим", - написав Резніков у Twitter. Глава українського оборонного відомства також анонсував прибуття чергового пакету військової допомоги від Іспанії вже найближчим часом. "З нетерпінням чекаємо на новий пакет військової допомоги, який скоро прибуде. Результатом нашої співпраці стане наша спільна перемога", - додав він.

Читайте також: Як системи HAWK від Іспанії допоможуть захистити Україну

++10.15++

У четвер, 27 жовтня, один із катерів українського військово-морського флоту знищив над Чорним морем російський дрон-камікадзе Shahed-136, повідомляє командування Військово-Морських сил ЗСУ у Facebook.

++09.18++

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс відвідав Україну на початку жовтня цього року, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та іншими офіційними особами. Про це повідомив американський телеканал CNN із посиланням на два джерела, яким відомо про поїздку. Жодних інших подробиць не надано.

++09.09++

Уранці у четвер російські сили обстріляли Білопольську та Хотинську громади Сумської області, обстріл триває, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

++08.53++

Уночі російські війська обстріляли промислове підприємство Краматорська Донецької області, повідомив мер Олександр Гончаренко. "Без жертв, але є руйнація", - написав він у Facebook.



++08.30++

Зруйнована церква на Київщині Фото: Oleg Pereverzev/NurPhoto/picture alliance

У ЮНЕСКО підтвердили пошкодження 207 культурних об'єктів в Україні з моменту початку російського вторгнення 24 лютого. Серед них 88 релігійних об'єктів, 15 музеїв, 76 будівель, що становлять історичний та/або мистецький інтерес, 18 пам'ятників та 10 бібліотек, передає AFP. Найбільш постраждалі регіони знаходяться на сході України та навколо столиці: Донецька область налічує 59 підтверджених пошкоджених культурних об'єктів, Харківська - 51, Київська - 30 та Луганська - 25.

"Наш висновок - це погано, і ситуація може продовжувати погіршуватися", - заявила директорка з питань культури та надзвичайних ситуацій ЮНЕСКО Кріста Піккат. Наразі жоден із семи об'єктів всесвітньої спадщини в Україні не постраждав під час війни. ЮНЕСКО використовує супутникові знімки для моніторингу культурних руйнувань. В Україні. Протягом декількох тижнів організація планує запустити окрему платформу для відстеження пошкоджень.

++07.59++

Більшість членів Ради Безпеки підтримують проведення розслідування експертами ООН використання Росією іранських дронів в Україні, передає Укрінформ. "Факти очевидні: Іран надав безпілотники Росії, яка використовує їх у своїй агресивній війні та в невибіркових бомбардуваннях цивільних об'єктів. Ці факти, що можуть бути визнані воєнними злочинами, твердо задокументовані", - сказав на засіданні у середу постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів'єр. З-поміж 15 членів Ради Безпеки ідею проведення розслідування під егідою ООН підтримали також США, Албанія, Ірландія, Норвегія, Гана, Мексика, ОАЕ, Кенія.

Читайте докладніше: Іранські дрони в Україні: більшість у Радбезі ООН підтримала розслідування

++07.31++

У ніч на четвер російські сили завдали удару по одній із громад Київської області, повідомив голова ОВА Олексій Кулеба. "Ворог завдав удару по одній із громад області. Усі служби знаходяться на місці. Триває ліквідація пожежі. Попередньо жертв і постраждалих немає", - написав Кулеба в Telegram без уточнення місця.

++07.00++

Підрозділи протиповітряної оборони Збройних сил України 26 жовтня збили ворожий гелікоптер Ка-52, ракету Х-59 та 17 ударних безпілотних літальних апаратів російської армії, повідомляє генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні. Сили оборони також відбили атаки ворога в районах Білогорівки Луганської області, Бахмуту, Іванграду, Соледару, Майорську, Красногорівки і Мар'їнки на Донеччині

Українська авіація протягом минулої доби вразила три опорних пункти, зенітний ракетний комплекс та район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника. Ракетні війська і артилерія - нанесли удари по чотирьох пунктах управління, вісьмох районах скупчення солдат і техніки, трьох складах з боєприпасами та шести інших важливих військових об'єктах. До лікарні Голубівки Луганської області, протягом 24-25 жовтня, доставили близько 100 поранених військовослужбовців російської армії, стверджує українська сторона.

Щоб поповнити втрати представники приватних військових кампаній РФ продовжують вербувати ув'язнених, зокрема у виправних закладах міста Ульяновська. Більшість з тих, хто погоджується воювати на території Україні, засуджені за вбивства, зґвалтування та збут наркотиків. На окуповану територію Запорізької області продовжують прибувати російські військовослужбовці, мобілізовані тиждень тому, зазначили в генштабі.