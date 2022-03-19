В Україні створено табори для російських військовополонених

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте хроніку війни в Україні у суботу, 19 березня, з 00.00 до 14.00 >>>

DW продовжує стежити за головними подіями суботи на цій сторінці з 14.00 (час київський), стежте за оновленнями.

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В Організації Об'єднаних Націй (ООН) спростували закиди Росії про нібито існування в Україні програм створення біологічної зброї. "ООН не відомо про якусь програму біологічної зброї, що провожить в Україні", - заявила заступниця генсека ООН з питань роззброєння Ідзумі Накаміцу на нараді Ради Безпеки ООН. Екстрену нараду скликали з ініціативи Москви після того, як посол Росії Василь Небензя повідомив, що його делегація має нібито нові докази американсько-української угоди про проведення досліджень біологічної зброї на території України, датованої ще 2005 роком.

++16.36++

Міноборони України уточнює інформацію про можливе використання Росією гіперзвукових ракет проти України, повідомив речник відомства України Олександр Мотузяник. Він пообіцяв, що після уточнення відповідну інформацію буде оприлюднено. "Означати це може наступне. Протягом усіх днів, коли Росія веде проти нас війну, ймовірно, величезний арсенал високоточної зброї Росія вже використала, і наразі намагається вводити нові зразки озброєння, про які було заявлено РФ", - припустив Мотузяник. Також він зазначив, що міноборони наразі не підтверджує інформацію щодо загибелі українських солдатів від гіперзвукової ракети.

++16.13++

Внаслідок обстрілу житлового будинку в місті Рубіжне Луганської області було вбито троє людей. Серед загиблих - двоє дітей, повідомила Держслужба України з надзвичайних ситуацій у суботу.

++16.08++

В Україні відкрили спеціальні табори для військовополонених російських окупантів, повідомила в інтерв'ю BBC-Україна у суботу генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. Вона обґрунтувала створення таких таборів тим, що цього вимагає Женевська конвенція. Генпрокурорка не назвала кількість полонених російських солдатів, утім, у суботу міністерка із питань тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що нині в Україні офіційно перебувають 562 полонених російських військовослужбовців.

++16.03++

30 відсотків українських компаній повністю зупинили свою роботу, ще 45 відсотків скоротили виробництво, повідомив заступник голови Нацбанку України Сергій Ніколайчук в інтерв'ю Forbes, що було опубліковано 18 березня. За його словами, можливий провал посівної кампанії через бойові дії загрожує злетом світових цін на важливі види продовольства, зокрема зернові, на 40-50 відсотків протягом 12 місяців.

++15.53++

З початку повномасштабного російського вторгнення понад 3,3 мільйона біженців покинули Україну, а майже 6,5 мільйона стали внутрішньо переміщеними особами (ВПО) всередині країни. Про це у суботу повідомили в управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Так, з країни з початку війни, 24 лютого, виїхало 3 328 692 українців, з них 58 030 - протягом 18 березня. Близько 90 відсотків тих, хто покинув Україну, - жінки та діти. Також, за даними ООН, станом на 16 березня з України виїхали 162 тисячі громадян третіх країн.

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7 мирних жителів загинули внаслідок мінометного удару по Макарову у п'ятницю, 18 березня, повідомила поліція Київської області. "18 березня окупанти здійснили важкий артилерійський обстріл населених пунктів Бучанського району. Внаслідок ворожого обстрілу Макарова загинули семеро мирних жителів. П'ятеро людей отримали поранення і перебувають в лікарні", - повідомили в поліції.

++15.30++

Росія перекидає до Білорусі свої війська з Далекого Сходу для поповнення втрат, повідомляє Генштаб Збройних Сил України. За його даними, мова йде про окремі підрозділи 155-ї (Владивосток) та 40-ї (Петропавловськ-Камчатський) окремих бригад морської піхоти.

++14:56++

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький запропонував Євросоюзу повну торговельну блокаду Росії. Такий крок "міг би змусити Росію замислитися над припиненням цієї жорстокої війни", цитує голову польського уряду агентство Reuters.

++14:50++

Семеро людей загинули, п’ятеро зазнали поранень внаслідок мінометного удару РФ по Макаріву, що на Київщині, здійсненого 18 березня, повідомляє пресслужба Національної поліції України. Також зазначається, що у результаті обстрілів зруйновано житлові будинки, пошкоджено адміністративну споруду та інші приміщення.

++14:40++

У Києві затримали 127 диверсантів, зокрема 14 груп, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, заявив голова військової адміністрації Києва Микола Жирнов. Він наголосив, що в Києві вистачає продуктів для населення, і місто має запаси для довготривалої оборони, якщо така необхідність виникне. За його даними, в столиці функціонують 33 ринки, 635 магазинів, зокрема 19 гіпермаркетів, ярмарки в Голосіївському, Дарницькому та Шевченківському районах.

++14:30++

У Німеччині станом на суботу, 19 березня, зареєстрували 207 742 українських біженці від початку повномасштабного російського вторгнення. Про це повідомило німецьке міністерство внутрішніх справ, передає агентство dpa. Однак реальна кількість біженців з України нині у Німеччині може бути значно більшою, відзначають експерти, адже багато людей ще офіційно не зареєструвалися. За даними ООН, Україну, тікаючи від війни, вже залишили понад три мільйони людей.

++14:05++

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш застеріг від загрози голоду внаслідок війни Росії проти України. Бойові дії вже порушують ланцюги поставок та призводять до зростання цін на паливо, продовольство та транспорт, додав він. Генсек ООН наголосив, що потрібно зробити все можливе, щоб запобігти "урагану голоду та колапсу світової продовольчої системи" .

++ 14.00 ++

До Бердянська із Запоріжжя прямують п’ять автобусів для евакуації маріупольців, а також дві вантажівки з продуктами, повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради. "Автобуси зможуть забрати маріупольців, які своїми силами змогли виїхати з Маріуполя і зараз перебувають у Бердянську", - зазначають у місцевій владі. Крім того, курсують автобуси, які малими групами мають перевозити маріупольців із Мангуша до Бердянська.

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