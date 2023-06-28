В Україні сперечаються про доцільність зміни назви Запоріжжя

Нацкомісія зі стандартів держмови щодо перейменування населених пунктів вважає доцільним змінити назву Запоріжжя. Міносвіти та мінкульт виступили проти.

Міністерство освіти і науки та міністерство культури та інформаційної політики України виступили за скасування суперечливого рішення Національної комісії зі стандартів державної мови щодо перейменування населених пунктів, зокрема Запоріжжя. Про це повідомили глави відомств Оксен Лісовий та Олександр Ткаченко у середу, 28 червня.

"Скандальне рішення Національної комісії зі стандартів державної мови щодо перейменування населених пунктів має бути скасовано. Комісія вийшла за межі своїх повноважень, оскільки питання заборони пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізації топонімії згідно із законом покладено на інші органи", - написав Лісовий.

За словами міністра освіти, члени комісії підійшли до розроблення рекомендацій дуже формально і тому нині це рішення має бути скасовано і напрацьовано нове компетентними та уповноваженими органами.

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Мінкульт виступає за новий перелік

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що мінкульт підтримує пропозицію міносвіти скасувати рішення комісії та створити новий перелік населених пунктів, що відповідав би стандартам.

"Перелік населених пунктів, які було рекомендовано до змін Національною комісією зі стандартів державної мови, було складено некоректно і не відповідно до рекомендацій, які передбачені законом", - написав Ткаченко.

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Він зазначив, що додатки, запропоновані Комісією, є списками назв, які "не можуть відповідати стандартам, оскільки таких немає".

Крім того, відсутня експертиза Інституту української мови Національної академії наук України, зауважив Ткаченко.

Бровари та Запоріжжя - проросійські назви?

Напередодні Національна комісія зі стандартів державної мови оприлюднила перелік з понад 1400 населених пунктів України, які, на її думку, потребують змін через невідповідність нормам української мови або містять у назві ідеологеми, пов'язані з російською імперською політикою в Україні. Серед них - Запоріжжя та Бровари. Водночас комісія ніяк не обґрунтувала причини такої пропозиції.

Закон про деколонізацію топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України, що передбачає перейменування всіх назв міст, сіл та вулиць, які пов'язані з Російською Федерацією, СРСР чи Російською імперією, набув чинності 25 квітня.

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