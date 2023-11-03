В Україні скоротили строки постачання зброї ЗСУ - міноборони

Скорочення термінів постачання української зброї для армії очікується за рахунок спрощення вимог до випробувань та перевірок, кажуть в міноборони.

З 1 листопада в Україні спростили вимоги до випробування зброї та перевірок щодо її виробництва. Як повідомило міністерство оборони в п'ятницю, 3 листопада, ці зміни мають скоротити терміни постачання Збройним силам України (ЗСУ) техніки та зброї, виробленої в Україні.

"На період воєнного стану скорочується виробничий цикл, а також спрощується процес випробувань. Це істотно розв'язує руки виробникам. Відтепер саме виробник визначає, за якими технічними параметрами він здаватиме замовнику продукцію, а військові погоджують перелік параметрів (раніше військові прописували в технічних умовах значний перелік цих параметрів)", - йдеться у повідомленні.

За словами заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, скасовуються надмірні випробування зброї, які не пов'язані з підтвердженням її боєздатності, а також кількість перевірок на різних етапах виробництва.

Як зауважили в міноборони, раніше, щоб забезпечити гарантійний термін зберігання (10 років для зброї), новому зразку треба було пройти прискорені кліматичні випробування протягом шести місяців, а іноді й року, щоб визначити, чи буде він працездатним протягом 10 років. "Ця вимога зараз скасовується. Адже в багатьох випадках виробник чітко розуміє, що немає жодної необхідності зберігати цей зразок протягом 10 років, бо він одразу з конвеєра йде на фронт", - зазначили в міністерстві.

Крім того, відтепер ЗСУ та міноборони наполягатимуть на підтвердженні лише трьох чинників: ефективності зразка техніки, його безпечності для особового складу та надійності в експлуатації. "Виробник бере на себе цілковиту відповідальність за якість виготовленої зброї, обсяг необхідних випробувань та всі ризики, пов'язані з постачанням цієї зброї до ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зміни дозволять військам отримувати нові зразки озброєння та військової техніки швидше.

Нагадаємо, наприкінці вересня Україна оголосила про створення Альянсу оборонних індустрій, який має на меті залучити іноземні компанії до виробництва зброї в Україні. До Альянсу, за даними української влади, вже долучилися 59 компаній з 23 країн світу.