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Книжки українських видавництв на Франкфуртському книжковому ярмарку. Фото з архівуФото: Marina Baranovska/DW
КультураУкраїна

Де знайти українські книжки за кордоном

Аніта Вінкельмаєр
41 хв. тому

Українські книжки можна знайти в десятках країн світу. 70 відсотків нових осередків української літератури за кордоном з'явилися після 24 лютого 2022 року, випливає з нового дослідження.

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У 22 країнах світу можна знайти 388 осередків із українськими книжками. У самій лише Німеччині існують 140 публічних просторів, де можна безкоштовно отримати українські книжки. 

Близько 85 відсотків із цих осередків були створені після 24 лютого 2022 року. 70 відсотків існують при бібліотеках, 9 відсотків - при громадських і благодійних організаціях, 8 відсотків - при освітніх закладах і просторах. Це результати опитування-дослідження, які оприлюднили в середу, 15 березня, українські сайти про літературу і читання "Читомо" й Litсentr.

Активісти склали інтерактивну мапу осередків українських книжок у межах проєкту Ukrainian Bookshelves Worldwide. На мапі представлені проєкти з 22 країни світу, серед них: Австрія, Бельгія, Греція, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Молдова, Нідерланди, Німеччина,  Польща, Південна Корея та інші.

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"Перебуваючи у крихкому та загрозливому стані, українська книговидавнича сфера залишається мужньою, видавництва, незалежні ініціативні групи та бібліотекарі організовують книжкові полиці за кордоном, щоб допомогти українським дітям-біженцям та їхнім батькам відчути зв’язок із втраченими домівками та далекою батьківщиною", - розповіла координаторка дослідження проєкту Поліна Городиська.

"Якщо раніше бібліотеки закуповували лише російську книгу, а читачі давно звикли, що українську навіть у відділі "літератури іноземними мовами" годі й шукати - ми віримо, що завдяки волонтерам, громадським об’єднанням та, звісно ж, надзвичайно якісній продукції українських видавництв ця ситуація суттєво змінилась. Українська книжка повинна бути помітною за кордоном", - наголошує Оксана Хмельовска, головна редакторка сайту "Читомо".

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, війна Росії в Україні спровокувала другу за обсягом кризу біженців у світі. 6,3 мільйона українських втікачів від війни знайшли притулок у країнах ЄС. Ще 6,6 мільйона людей стали переміщеними особами в Україні.

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інтерактивну мапу осередків українських книжок

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