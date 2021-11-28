В Україні щодо журналіста порушили справу за відео у Fасebook

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) вивчають відео, викладене журналістом, головним редактором видання "Цензор.нет" Юрієм Бутусовим на його сторінці у соціальній мережі Facebook, у межах розпочатого кримінального провадження. Про це у неділю, 28 листопада, повідомляється на сайті ДБР.

Ідеться про викладене Бутусовим напередодні відео, на якому він здійснює постріли з "Гаубиці Д-20" калібром 152 мм, що супроводжуються словами: "По окупантах вогонь".

ДБР повідомляє, що обставини публікації та запису відео пострілу з гармати перевірятимуться в порядку статей Кримінального кодексу про порушення правил поводження зі зброєю, а також про планування, підготовку, розв'язування та ведення агресивної війни.

Міноборони називає відео провокацією

Це відео розкритикували в українському міністерстві оборони. "Текст опису зазначеного відео поданий автором у манері, яка дозволяє використати цю публікацію саме як привід для ускладнення ситуації в районах проведення ООС та для звинувачень України в порушенні домовленостей щодо відведення зброї, у відсутності контролю за зброєю у військах", - ідеться у повідомленні на сайті міноборони від 28 листопада.

У відомстві наголошують, що "в умовах гібридної війни" у РФ ніби вже почали "використовувати це відео у своїх пропагандистських інтересах". В міноборони нагадують про високу ймовірність ескалації в Україні та про дані розвідок про присутність російських військ вздовж українського кордону. "Російська Федерація шукає найменший привід для провокацій та реалізації своїх намірів", - ідеться у повідомленні.

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Юрій Бутусов: Це помста Зеленського

Сам Бутусов пояснив, що викладене відео було знято давно на тренуваннях. "Відео знято дуже давно, на тренуваннях підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знаходжусь у Києві, - написав Бутусов. - Знято в суворій відповідності до діючих конвенцій та заборон".

На думку журналіста, кримінальне провадження, відкрите через це відео, пов'язане з пресмарафоном президента Володимира Зеленського, який відбувся 26 листопада. "Президент Зеленський помстився мені за свою ганебну пресконференцію", - вважає Бутусов.

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Як повідомлялось, 26 листопада під час пресмарафону "30 запитань до Президента України" Володимир Зеленський і Бутусов звинуватили один одного у брехні.

"Ви - перша людина, яка показала інформацію про відповідь нашого українського дрона щодо незаконних збройних формувань в ОРДЛО. Ви викладаєте таку інформацію так само, як ви зливали інформацію щодо пана Бурби", - заявив Зеленський. Він стверджує, що Бутусову не дали жодної посади в міністерстві оборони, і той розлютився. Також Зеленський заявив, що на совісті Бутусова - нібито смерті людей на Донбасі через публікацію інформації про дрон.

"Усе, що ви тут розповіли, - брехня. Ви це кажете для того, щоб не відповідати за себе, за Єрмака, за Демченка, де ви порушили закон про люстрацію і призначили російського агента. Тому ваша тактика така: оббрехати людей, які про щось пишуть, вигадати купу розмов, і оскільки ви користуєтеся таким коротким форматом, просто собі весело піти, новий жарт "Кварталу 95", - відповів тоді Бутусов.

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