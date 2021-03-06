В Україні розслідують припинення постачання газу для "Донецьктеплокомуненерго"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в неділю, 7 березня, повідомив, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо припинення постачання газу для "Донецьктеплокомуненерго".

За його словами, напередодні "Донецькоблгаз" всупереч постанові Кабінету Міністрів України відключив від газу 59 котелень "Донецьктеплокомуненерго", і внаслідок цього пів тисячі житлових будинків і низка соціальних об’єктів, зокрема лікарні, залишилися без тепла. "Спільно з головою Донецької ОДА, профільними міністрами, керівництвом НАК "Нафтогаз" і НКРЕКП ми в терміновому порядку почали відновлювати теплопостачання. Менше доби нам знадобилось, щоб розв'язати цю проблему й повернути тепло у домівки жителям Донеччини", - зазначив Шмигаль.

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Голова українського уряду висловив впевненість, що "незаконні дії "Донецькоблгазу", який знехтував потребами людей та поставив під загрозу їх життя та здоров’я, не залишаться без відповідної реакції".

Нагадаємо, що 6 березня "Донецькоблгаз" заявив, що постачання природного газу для ОКП "Донецьктеплокомуненерго" припинено у зв'язку із заборгованістю підприємства перед НАК "Нафтогаз України".