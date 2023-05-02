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Фото: Anatolii Stepanov/AFP/Getty Images
ПолітикаУкраїна

В Україні продовжили дію воєнного стану і мобілізації

Ольга Журавльова
41 хв. тому

Український парламент затвердив укази президента про подовження ще на три місяці воєнного стану і загальної мобілізації.

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Верховна Рада подовжила термін воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб. Ухвалення  законопроєктів №9259 і №9260 про затвердження відповідних указів президента Володимира Зеленського в цілому підтримали 324 і 333 народні депутати на пленарному засіданні у вівторок, 2 травня, повідомили народні депутати Ярослав Железняк ("Голос") та Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність") у своїх Telegram-каналах.

Строк дії воєнного стану та мобілізації в Україні продовжується з 05 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб, тобто до 18 серпня 2023 року.

Це уже сьоме голосування українського парламенту за подовження воєнного стану. Раніше Рада схвалювала подібні рішення 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада 2022 року.

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В Україні продовжили дію воєнного стану і мобілізації

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