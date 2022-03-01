В Україні поновлюють внутрішні спортивні чемпіонати

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт повідомив про відновлення проведення в Україні всіх внутрішніх командних чемпіонатів, але без глядачів. Про це урядовець розповів в інтерв'ю "Українським Новинам", оприлюднене в суботу, 9 липня.

"Усі змагання, які проводитимуться в Україні, будуть проводитися без глядачів. (...). Це робиться тільки для того, щоб наші команди грали, щоб прем'єр-ліга розпочала чемпіонат, бо наша збірна має бути конкурентоспроможною у світі. (...). Нам важливо розпочати спортивну діяльність", - зазначив міністр.

Читайте також: Україна планує у серпні відновити футбольні чемпіонати

Гутцайт наголосив, що для влади дуже важливо, щоб українські спортсмени виступали не лише на змаганнях за кордоном, а й формували збірні команди України. "Тому ми ухвалили рішення, щоб поновилося спортивне життя в країні, поновити всі чемпіонати. Що ж до доцільності чи недоцільності, то я вважаю, що це доцільно, бо нам важливо, щоб відновилася економіка, сплачувались податки", - зазначив Гутцайт.

Проводитимуть лише за погодженням з владою

За його словами, чемпіонати проводитимуть у зонах, де немає воєнних дій і обов'язково з дозволу військової адміністрації та за погодженням із профільними федераціями. При цьому поряд мають бути медики та працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), а також недалеко має бути укриття, щоб у разі сирени люди могли сховатися у безпечному місці.

Читайте також: Україна не змогла вийти на Чемпіонат світу з футболу

17 червня Гутцайт повідомляв про доручення Кабміну відновити всі внутрішні спортивні змагання в Україні в умовах воєнного стану.

Дивитись відео 01:55 Футбол проти Путіна і війни в Україні (01.03.2022)