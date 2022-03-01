 В Україні поновлюють внутрішні спортивні чемпіонати | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2022

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Новини

В Україні поновлюють внутрішні спортивні чемпіонати

На час дії воєнного стану всі внутрішні командні чемпіонати й спортивні змагання проводитимуть без глядачів, наголосив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

В Україні поновлять і прем'єр лігу, але змагання будуть без глядачів

Спортивні змагання проводитимуть без глядачів

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт повідомив про відновлення проведення в Україні всіх внутрішніх командних чемпіонатів, але без глядачів. Про це урядовець розповів в інтерв'ю "Українським Новинам", оприлюднене в суботу, 9 липня.

"Усі змагання, які проводитимуться в Україні, будуть проводитися без глядачів. (...). Це робиться тільки для того, щоб наші команди грали, щоб прем'єр-ліга розпочала чемпіонат, бо наша збірна має бути конкурентоспроможною у світі. (...). Нам важливо розпочати спортивну діяльність", - зазначив міністр.

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Гутцайт наголосив, що для влади дуже важливо, щоб українські спортсмени виступали не лише на змаганнях за кордоном, а й формували збірні команди України. "Тому ми ухвалили рішення, щоб поновилося спортивне життя в країні, поновити всі чемпіонати. Що ж до доцільності чи недоцільності, то я вважаю, що це доцільно, бо нам важливо, щоб відновилася економіка, сплачувались податки", - зазначив Гутцайт.

Проводитимуть лише за погодженням з владою

За його словами, чемпіонати проводитимуть у зонах, де немає воєнних дій і обов'язково з дозволу військової адміністрації та за погодженням із профільними федераціями. При цьому поряд мають бути медики та працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), а також недалеко має бути укриття, щоб у разі сирени люди могли сховатися у безпечному місці.

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17 червня Гутцайт повідомляв про доручення Кабміну відновити всі внутрішні спортивні змагання в Україні в умовах воєнного стану.

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