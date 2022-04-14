 В Україні понад 4,5 тисяч жертв війни, більше 500 - діти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.04.2022

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Новини

В Україні понад 4,5 тисяч жертв війни, більше 500 - діти

50-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями четверга, 14 квітня.

Київ

Київ

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни за 13 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями четверга, 14 квітня (час київський).

++11.23++

Згідно з оприлюдненою міністерством закордонних справ України в четвер статистикою, від початку повномасштабного збройного нападу на Україну РФ втратила близько 19,9 тисяч військових. Детальнішу інформацію про втрати Росією техніки МЗС наводить в інфографіці.

++11.11++

Віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що на четвер погодили дев’ять гуманітарних коридорів: з міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар до Запоріжжя, з Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної, Гірського, Рубіжного - до Бахмута. При цьому вона зазначила, що гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть за умови припинення обстрілів з боку російських військ.

++10.51++

Європейський Союз попередив країни-члени, що оплата за російський газ в рублях порушить санкції, запроваджені щодо РФ після повномасштабного військового вторгнення в Україну. Як повідомляє видання Bloomberg, це сталося після юридичного аналізу Європейською комісією указу президента РФ Володимира Путіна.

Він запровадив з квітня новий порядок оплати поставок газу для "недружніх країн" - з обов'язковою конвертацією валюти контрактів (євро та доларів) у рублі через "Газпромбанк". Більшість країн-членів погодилися, що не будуть платити за газ рублями, зокрема, і Німеччина. Водночас Угорщина раніше заявляла про готовність виконати вимогу Путіна щодо плати за російський газ у рублях.

"Рівніші за інших": Глава ВООЗ розкритикував "надмірну увагу" до війни в Україні

++10.30++

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус розкритикував міжнародну спільноту за зосередженість на війні в Україні.

Гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус

Гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус

Він заявив, що інші "кризи", зокрема й в його рідній Ефіопії, не отримують такої ж уваги, припустивши, що причина в тому, що люди, які страждають, - "не білі".

Директор ВООЗ визнав, що ситуація в Україні - глобально значуща, але зауважив, що іншим "кризам" не приділяли достатньо уваги. "Я повинен бути відвертим і чесним, що світ не ставиться до людської раси однаково. Деякі "рівніші" за інших'', - цитує його агенція Associated Press.

В Україні понад 4,5 тисяч жертв війни, більше 500 - діти

++10.13++

Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини підтвердило дані про 4521 жертву серед цивільних від початку війни в Україні. 1932 людини загинули, 2589 були поранені. Основна причина втрат - застосування вибухової зброї широкої зони впливу, зокрема, обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари. 

++09.54++

Через збройну агресію РФ в Україні постраждали більше 548 дітей: 197 загинули, більше 351 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України. Дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Кількість дітей, які загинули внаслідок обстрілу залізничного вокзалу Краматорська на Донеччині збільшилася до семи, оскільки в лікарні померли ще дві дитини.

Через масовані бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджені 1014 закладів освіти, з них 91 повністю зруйновані.

++09.23++

Провладна партія "Слуга Народу", яка має більшість в парламенті, не голосуватиме за законопроєкт щодо запровадження відповідальності для чоловіків призовного віку, які поїхали за кордон і не повернулись до України у встановлений термін під час воєнного стану. Про це повідомив голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія. Законопроєкт зобов'язує чоловіків призовного віку повернутись в країну протягом 15 діб, в іншому випадку їм загрожуватиме позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

"У такому вигляді ця законодавча норма є шкідливою і небезпечною як для оборони України сьогодні, так і для відбудови її у майбутньому. Сотні тисяч українців повернулися додому, щоб захищати свою країну під час війни. Багато з тих, хто залишився, працює за кордоном і пересилає в Україну гроші - в якості допомоги сім'ям чи як пожертвування до фондів оборони країни", - написав Арахамія у Telegram. За його словами, законопроєкт не вирішує тієї мети, якої насправді треба досягнути: покарати декілька десятків посадовців, чиновників і депутатів, які втекли з України під час війни. "Будемо шукати інших способів покарання цих осіб", - додав він.

++08.52++

У Німеччині затримали найбільшу в світі суперяхту Dilbar російського мільярдера Алішера Усманова, повідомляє агенція Bloomberg. 156-метрове судно, яке оцінюється у 600-750 мільйонів доларів, має 25-метровий плавальний басейн і два вертолітні майданчики. Видання зазначає, що яхту намагалися "приховати в офшорі", проте німецькі правоохоронці змогли встановити, що власником судна є сестра Усманова - Гульбахор Ісмаїлова, на яку також поширюються західні санкції через війну Росії проти України. Це означає, що Dilbar не можна продавати, орендувати чи передавати в заставу.

ООН: Війна в Україні може призвести до голоду 20 відсотків людства

++08.20++

Війна Росії проти України може призвести до злиднів та голоду 1,7 мільярда людей - більше ніж п'ятої частини людства. Про це заявив генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш у колонці для видання USA Today. Україна та Російська Федерація забезпечують близько 30 відсотків світового виробництва пшениці та ячменю, п’яту частину кукурудзи та більше половини соняшникової олії, пояснив генсек ООН. "Разом їхнє зерно годує найбідніших та найбільш уразливих людей", - зазначив Гутерріш. Він закликав до надання доступу до резервів країнам, у яких найбільший ризик голоду. Водночас генсек наголосив, що "єдине надійне рішення війни та її наслідків для найбідніших і найуразливіших людей у світі - це мир".

++07.49++

Виробник товарів для дому, засобів гігієни та презервативів Reckitt передає права власності на свій бізнес у Росії.

Durex - Kondome

Компанія виробляє продукцію Durex, Veet, Calgon, Vanish, "Нурофен", "Стрепсілс" та інші.

При цьому вона зобов’язалась виплачувати працівникам зарплату до кінця року. У березні Reckitt оголосила про заморожування капітальних інвестицій та реклами в РФ.

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Ранкове зведення генштабу ЗСУ

++07.17++

Росія продовжує нарощування авіаційного угруповання поблизу східного кордону України, посилює артилерійські підрозділи, оптимізує наявні системи управління, розвідувального та медичного забезпечення. Про це повідомляє генеральний штаб Збройних сил України та зазначає, що зберігається постійна загроза застосування РФ ракетного озброєння по всій території України.

"На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей продовжується проведення примусових мобілізаційних заходів. Так, у місті Горлівка проводяться щоденні обходи приватних та багатоквартирних кварталів. Крім того встановлено, що російське командування поставило завдання мобілізувати 60-70 тисяч осіб на території так званої "ДНР". Однак вказані показники були виконані лише на 20 відсотків", - йдеться у ранковому зведенні генштабу ЗСУ.

++06.16++

Президент Колумбії Іван Дуке погодився зі своїм американським колегою Джо Байденом, що дії російських військ в Україні можна характеризувати як геноцид. "Те, що відбувається в Україні - це геноцид. І це має припинитися. Це безумство", - сказав Дуке в інтерв'ю телеканалу CNN. Президент країни також зазначив, що Колумбія готова відігравати центральну роль у забезпеченні західних країн енергоресурсами, щоб заповнити прогалини у постачанні, спричинені санкціями проти Росії. Для цього країна може збільшити видобуток нафти, газ та вугілля, сказав він.

++05.55++

На Фіджі у четвер поліцією було заарештовано елітну 106-метрову яхту Amadea, що належить російському олігарху Сулейману Керімову, який вважається близьким до президента РФ Володимира Путіна та перебуває під санкціями США, ЄС і Великобританії через війну в Україні. Яхта, вартість якої оцінюється у 325 мільйонів доларів, пришвартувалася на Фіджі 12 квітня. Екіпаж судна дає пояснення у поліції, повідомляє агенція dpa з посиланням на місцеве видання Fiji Sun. У поліції острівної країни у Тихому океані наголосили, що співпрацюють з міжнародними партнерами у питанні застосування санкцій щодо РФ.

++05.14++

Австралія запровадила фінансові санкції щодо 14 російських державних підприємств, повідомляється в документі, опублікованому на сайті уряду. Під обмеження, зокрема, потрапили "Газпром", "Транснефть", "КАМАЗ", "Российские железные дороги (РЖД)", "Алроса", "Севмаш", "Объединенная судостроительная корпорация (ОСК)" та "Росэлектроника".

++04.32++

Німецький віцеканцлер, представник партії "Союз 90/Зелені" Роберт Габек (Robert Habeck) розкритикував відмову Києва прийняти з візитом федерального президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank‑Walter Steinmeier). "Федеральний президент - це Німеччина. І тому відмова йому з боку президента Зеленського є відмовою Німеччині", - сказав він виданням медіагрупи Funke у четвер. На його думку, "українська сторона припустилася дипломатичної помилки".

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++03.50++

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що вважає коректним називати дії армії РФ в Україні геноцидом. "Я думаю, це абсолютно правильно, що все більше людей використовують слово "геноцид" щодо того, що робить Росія, що зробив Володимир Путін", - сказав він, спілкуючись із журналістами у Квебеку, цитує Reuters. "Ми бачили це бажання атакувати цивільне населення, використовувати сексуальне насильство як зброю у війні. Це абсолютно неприйнятно", - наголосив прем'єр. Раніше президент США ДжоБайден звинуватив російського лідера в геноциді в Україні, заявивши, що "стає все очевиднішим, що Путін просто намагається знищити саму ідею того, що можна бути українцем".

++03.25++

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість відправлення високопоставленого американського чиновника до Києва, щоб продемонструвати солідарність з Україною. Про це у ніч на четвер повідомляє агенція Reuters з посиланням на власні джерела. Потенційними кандидатами для поїздки до Києва вважаються держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін. Сам Байден, найвірогідніше, до Києва не поїде, додало джерело. Поки що остаточного рішення щодо візиту не ухвалено, додає Reuters. Раніше про можливість візиту високопоставленого американського чиновника до Києва повідомляло також видання Politico.

++03.11++

Німеччина повинна підготуватися до того, щоб забезпечити шкільне навчання для 400 тисяч дітей-біженців з України. Про це у середу заявила голова Конференції міністрів освіти федеральних земель ФРН Карін Прін (Karin Prien). За її словами, для цього необхідно додатково близько 24 тисяч вчителів. "Федеральний уряд виходить з того, що до Німеччини може приїхати мільйон людей з України. З них щонайменше 40 відсотків будуть школярками і школярами", - зауважила Прін у коментарі RedaktionsNetzwerk Deutschland, цитує агенція dpa.

Вибухи на флагмані ЧФ РФ

++02.34++

У міноборони Росії повідомили, що на флагмані Чорноморського флоту, крейсері "Москва" здетонував боєзапас, внаслідок чого корабель отримав серйозні пошкодження, екіпаж евакуйовано повністю. Причини пожежі встановлюються, додали у відомстві.

Раніше голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив про те, що крейсер ракетами "Нептун" пошкодили українські військові. Про пожежу на кораблі повідомив і радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

++02.22++

Голова комітету Бундестагу у справах Європи Антон Гофрайтер (Anton Hofreiter), який є представником коаліційної партії "Союз 90/Зелені", розкритикував канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) за недостатнє лідерство у політиці щодо України. За його словами, Шольц говорить про "переламний момент, але він його недостатньою мірою реалізує, бо для цього потрібно набагато більше лідерства". Гофрайтер також застеріг від іміджевих втрат для ФРН. "Ми дуже втрачаємо авторитет в очах усіх наших сусідів", - сказав політик у середу ввечері в ефірі телеканалу RTL, цитує агенція AFP. На його думку, Німеччина повинна якнайшвидше почати постачати Україні важке озброєння. Напередодні Гофрайтер разом з двома іншими головами комітетів Бундестагу відвідав Київ.

++01.56++

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан під час відвідин Бучі заявив, що Україна є місцем злочину. "Ми тут, тому що у нас є усі підстави вважати, що тут скоюються злочини, які підпадають під юрисдикцію МКС. Ми повинні розсіяти туман війни, щоб дістатися істини", - наводить слова Хана пресслужба суду на своїй сторінці у Twitter.

Україна прагне звільнити захоплених на ЧАЕС у полон нацгвардійців

++01.25++

Дивитись відео 03:21

Що робили російські війська на Чорнобильській АЕС (11.04.2022)

Україна проводить переговори про обмін 169 військовослужбовців Національної гвардії, які потрапили в полон на Чорнобильській атомній електростанції, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. "Чорнобиль – це трагічна сторінка нашої історії. Ми, на жаль, маємо констатувати, що там потрапили в полон 169 військовослужбовців Нацгвардії. Сьогодні частина з них, за нашою інформацією, перебуває на території Республіки Білорусь, частина – в Росії... Тривають переговори про їх повернення. Але ми розуміємо, що це буде можливо лише після завершення активної фази бойових дій", – сказав глава МВС.

++01.05++

Росія внесла до "чорного списку" 398 членів Палати представників американського Конгресу та 87 сенаторів канадського парламенту, повідомило МЗС РФ. Заходи вжито у відповідь на санкції, які запровадили США та Канада після початку війни в Україні, наголошується у заявах. Також відомство оголосило персоною нон грата старшого дипломата посольства Чехії в Москві і наказало йому залишити територію РФ до кінця дня 16 квітня. Це стало кроком у відповідь на оголошення персоною нон грата радника-посланника посольства Росії в Празі.

++00.37++

Влада США має широкий спектр додаткових санкцій, які вона може запровадити проти Росії за її вторгнення в Україну, повідомила у середу речниця Білого дому Джен Псакі. За її словами, серед можливих обмежувальних заходів – накладення вторинних санкцій, а також внесення до чорного списку додаткових фінансових установ.

++00.25++

Протягом середи внаслідок обстрілів російськими окупантами житлових районів Харкова загинуло чотири мирних жителя, ще десять осіб отримали поранення, повідомив ввечері у голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. "Це жорстокі умисні атаки проти мирного населення", - зауважив він. Він закликав жителів не ігнорувати сигнали тривоги. "Як бачимо, росіяни постійно та хаотично завдають ударів по житлових районах. Тому не нехтуйте сигналами тривоги!", -попередив Синєгубов.

Президент Естонії: Мета Росії - знищити Україну

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Президент Естонії Алар Каріс закликав посилити військову допомогу Україні та надавати додаткові озброєння, зокрема протикорабельні засоби. "Я закликаю, щоб надійшла додаткова допомога зброєю. Ми вже надали допомогу обсягом однієї третини нашого оборонного бюджету: військові літаки, протиповітряну оборону, системи залпового вогню та артилерійські системи. Ми маємо розглядати і протикорабельні засоби, надаючи їх хоробрим українським бійцям", - заявив Каріс на брифінгу з президентами України, Польщі, Латвії та Литви в Києві в середу, цитує "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що Україна має право бути вільною і має належне місце в європейській сім'ї. "На жаль, стало зрозуміло, що мета Росії - знищити Україну й українську націю. Ми схиляємося перед кожною смертю, перед кожною втратою життя, але війна триває, ще далеко до кінця", - додав Каріс. Він зазначив, що президент Росії Володимир Путін має відступитися, "бо не буде миру в Європі". "Треба відсунути російські війська на схід, як їх відкинули від самого Києва", - наголосив естонський президент.

++00.15++

США в рамках пакета військової допомоги Україні на мільйонів доларів направлять Києву 200 бронетранспортерів M113, 11 вертольотів Мі-17, 300 безпілотників Switchblade, повідомили в Пентагоні. На брифінгу представник Пентагону Джон Кірбі показав журналістам список озброєнь, які США передаватимуть Україні. "Частина цієї допомоги - нові партії комплексів озброєнь, що вже постачаються, а інша частина - нові комплекси озброєнь, які раніше Україні не постачалися", - заявив він. Також Україна має отримати вісімнадцять 155-міліметрових гаубиць і 40 тисяч снарядів до них, 500 ракет до протитанкових комплексів Javelin і тисячі одиниць інших протитанкових систем, 10 РЛС контрбатарейної боротьби, дві РЛС повітряного спостереження, 100 машин підвищеної прохідності, безпілотні судна для захисту узбережжя. Крім того, до списку внесено медичне обладнання, обладнання для захисту від ядерних, хімічних і біологічних загроз, 30 тисяч бронежилетів і шоломів, понад 2 тисячі одиниць оптичних пристроїв і лазерних далекомірів, вибухівку C-4, міни M18A1 "Клеймор".

Дивитись відео 09:09

Чи відповість Путін і Росія за воєнні злочини в Україні? (12.04.2022)

  • Дорожнеча у Німеччині

    Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі

    Дорожнеча у Німеччині

    У ФРН споживачі обурюються через зростання вартості життя. Війна Росії проти України й санкції Заходу проти РФ відіграли у цьому вирішальну роль. Востаннє такий рівень інфляції, як у березні 2022 року, у ФРН спостерігали далекого 1981 року. Федеральний уряд хоче за кілька місяців запровадити ембарго на постачання вугілля з РФ, але зволікає із забороною на імпорт газу та нафти.

  • Черги на заправках у Кенії

    Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі

    Черги на заправках у Кенії

    Наслідки війни в Україні відчуваються навіть у Найробі: тут утворюються довгі черги на бензоколонках. Пальне стає дефіцитним та дорогим. Ситуацію погіршує й продовольча криза.

  • Зростання ціни на хліб у Туреччині

    Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі

    Зростання ціни на хліб у Туреччині

    Росія та Україна належать до найбільших країн-виробників пшениці у світі. Одним із наслідків запровадженої РФ заборони на експорт зерна стало зростання цін на хліб у Туреччині. Це - наочний приклад того, як міжнародні санкції розривають ланцюжки поставок. Щодо України, то через війну кораблі із зерном не можуть покинути чорноморські порти.

  • Зліт цін на пшеницю в Іраку

    Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі

    Зліт цін на пшеницю в Іраку

    Цей робітник складає мішки з борошном на популярному гуртовому ринку в Багдаді - Джаміля. В Іраку ціни на пшеницю після вторгнення Росії в Україну теж стрімко зросли: адже на обидві країни припадає не менше 30 відсотків світового обсягу торгівлі цим злаком. Досі Ірак зберігав нейтралітет, однак тепер плакати, які висловлюють підтримку Путіну, у цій близькосхідній країні заборонені.

  • Протести у Перу

    Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі

    Протести у Перу

    У столиці Перу Лімі з початку квітня тривають протести проти зростання цін на продовольство, пальне і мідобрива, що посилилося на тлі війни Росії проти Україні. 5 квітня президент країни Педро Кастільо був змушений запровадити комендантську годину, проте скасував її вже за добу, після чого протести поновилися.

  • Кризова ситуація у Шрі-Ланці

    Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі

    Кризова ситуація у Шрі-Ланці

    У Шрі-Ланці (у минулому - Цейлон) теж не вщухають демонстрації. Люди обурені через підвищенням вартості життя, нестачу пального та відключення електроенергії. На початку квітня протестувальники навіть намагалися взяти штурмом резиденцію президента Готабаї Раджапакси. Останній оголосив надзвичайний стан і звернувся до Індії та КНР за допомогою у постачанні необхідних ресурсів.

  • Шотландці обурені зростанням цін на продукти та опалення

    Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі

    Шотландці обурені зростанням цін на продукти та опалення

    У Шотландії також виходять на демонстрації проти зростання цін на продукти харчування та енергоносії. На знак протесту проти підвищення вартості життя профспілки організували виступи у всій Великобританії. Brexit став причиною зростання цін у багатьох сферах життя. Очікується, що війна в Україні посилить цей ефект.

  • Скільки коштує тепер ця риба?

    Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі

    Скільки коштує тепер ця риба?

    Британці побоюються за свою улюблену національну страву. Щорічно у королівстві з'їдають близько 380 мільйонів порцій риби з картоплею (Fish & Chips). Проте через жорсткі санкції зараз зростають ціни на білу рибу, олію та енергоносії. У лютому 2022 року інфляція порівняно з тим же місяцем торік становила 6,2 відсотка.

  • Війна як шанс для економіки?

    Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі

    Війна як шанс для економіки?

    Продавець у нігерійському Ібафо розфасовує борошно для перепродажу. Нігерія вже давно хоче знизити потреби в імпорті продовольства та зробити свою економіку стійкішою. Тож чи можна розцінювати війну як шанс для економіки деяких країн? Аліко Данготе, найбагатша людина Нігерії, нещодавно відкрив найбільший у країні завод із виробництва добрив і тепер сподівається на попит.

    Автор: Клаудія Ден


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