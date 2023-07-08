В Україні після вторгнення РФ загинуло 10,5 тисяч цивільних

У Офісі генпрокурора зафіксували 94 тисячі воєнних злочинів РФ в Україні. Понад 10,5 тисяч мирних українців вбито. Серед них - майже 500 дітей.

Генеральний прокурор України Андрій Костін у суботу, 8 липня, оприлюднив статистику злочинів росіян і притягнення їх до відповідальності за 500 днів.

"94 тисячі воєнних злочинів, 115 тисяч зруйнованих об'єктів цивільної інфраструктури. Понад 10,5 тисяч вбитих мирних українців. Серед них - майже 500 дітей. Та жоден злочин не залишиться безкарним", - наголосив він.

Костін зазначив, що наразі вже є 353 росіян, підозрюваних у злочинах і 219 обвинувачених. 53 злочинці отримали вироки в українських судах. Він також згадав про ордер МКС на арешт Путіна.

"В Гаазі вже розпочав роботу Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України - перший елемент майбутнього трибуналу. Створено Міжнародний реєстр збитків - необхідний перший крок для забезпечення компенсацій тим, хто постраждав від війни", - зауважив генпрокурор.

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