В Україні підтверджено понад 5 тисяч випадків COVID-19

В Україні станом на суботу, 18 квітня, підтверджено 5106 випадків COVID-19. Внаслідок ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померли 133 людини, повідомляє у Facebook Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) при міністерстві охорони здоров'я. Серед померлих 87 відсотків становлять особи віком від 50-ти років.

Згідно з повідомленням, протягом 17 квітня отримано 444 повідомлення про нові підтверджені випадки. Найбільше заражених вірусом SARS-CoV-2 виявлено на Буковині - 840, у Києві зареєстровано 770 випадків, на Івано-Франківщині - 462.

На амбулаторному лікуванні перебуває 3,4 тисячі людей, з них 225 дітей. Госпіталізовано 1735 осіб, з них 77 дітей. За даними ЦГЗ, одужали від COVID-19 275 людей - повторне лабораторне дослідження не виявило у них коронавірусу в організмі.

Загалом в Україні досліджено 52534 зразки на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР, повідомляє ЦГЗ.

Ситуація у світі

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), станом на ранок 18 квітня у світі зареєстровано 2 мільйони 249 тисяч випадків зараження коронавірусом, з них 154,3 тисячі - з летальними наслідками.

Найбільше випадків зараження вірусом SARS-CoV-2 виявлено у США - 706,8 тисячі. Там же від коронавірусної хвороби померла і найбільша кількість людей - понад 37 тисяч.