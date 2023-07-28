В Україні змінили дати низки державних свят

Відтепер День хрещення Київської Русі українці святкуватимуть 15 липня замість 28 липня, а День українського козацтва - 1 жовтня замість 14 жовтня. Зміні дат державних свят передувала зміна церковного календаря.

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Президент України Володимир Зеленський указом від п'ятниці, 28 липня, змінив дати низки державних свят в Україні. Відтак, День хрещення Київської Русі - України відтепер відзначатиметься 15 липня замість 28 липня, а День українського козацтва - 1 жовтня замість 14 жовтня.

Крім того, зміни торкнулися і Дня української державності, який цього року востаннє святкується 28 липня. З наступного року його дата збігатиметься з Днем хрещення Київської Русі - України - 15 липня.

День захисника України тепер називається День захисників і захисниць України і буде відзначатися 1 жовтня замість 14 жовтня, разом із Днем українського козацтва.

День української писемності та мови тепер відначатимуть за православним календарем в день вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця - 27 жовтня замість 9 листопада.

Натомість 9 листопада тепер щорічно святкуватиметься Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва.

День усиновлення відтепер збігається із днем християнського свята Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії, свято відзначатимуть 17 вересня замість 30 вересня. День сім’ї українці святкуватимуть 15 травня.

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УПЦ КП не здійснить календарний перехід

Зміщенню дат низки державних свят в Україні передував перехід на святкування Різдва та низки інших церковних свят за новоюліанським календарем Православної церкви України. Водночас Українська православна церква Київського патріархату ухвалила рішення не запроваджувати календарний перехід. На синоді УПЦ КП 27 липня заявили, що "поспішне рішення соборів Православної церкви України про перехід на новоюліанський календар в нинішніх складних умовах роз’єднаності українського православ’я ставить під загрозу об’єднання всіх православних юрисдикцій в єдину Українську православну церкву".

На думку УПЦ КП, перехід не враховує бажання всіх православних громад України та "продиктоване в більшій мірі нецерковною складовою суспільства". Відтак, прихожани цієї церкви святкуватимуть Різдво 7 січня.

Так само не здійснювала переходу на новоюліанський календар і Українська православна церква (Московського патріархату).

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