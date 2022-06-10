В Україні оголосили про підозру в держзраді політтехнологу Медведчука

Українські правоохоронці заочно повідомили близькому до Віктора Медведчука політтехнологу про підозру у державній зраді, повідомляють у п'ятницю, 10 червня, Київська міська прокуратура та Служба безпеки України (СБУ).

"Підозрюваний, будучи громадянином України, упродовж кількох років надавав РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Діючи в якості "експерта", він неодноразово брав участь в ефірах телевізійних передач, ток-шоу та інтерв'ю, поширюючи напрацьовані російські меседжі", - йдеться у повідомленні прокуратури у Facebook.

Зазначається, що ці меседжі були спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в Україні, деморалізацію української армії, формування негативного іміджу України на міжнародній арені.

Такий висновок правоохоронці зробили за результатами комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи, яка показала, що висловлювання підозрюваного були спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, наголошує СБУ.

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Також в результаті обшуків, співробітники СБУ вилучили речі та документи, що підтверджують зв'язки підозрюваного із спецслужбами РФ, які діяли в Україні під прикриттям дипломатичних посад. "Серед них - аналітичні матеріали щодо проведення "денацифікації та демілітаризації України", - додали в СБУ. Зазначається, що фігурант також очолював групу політтехнологів і політичних експертів, які систематично готували аналітику щодо суспільно-політичної обстановки в Україні і надавали пропозиції для посилення російського впливу в суспільстві.

Політтехнолог Медведчука

Правоохоронці не називають ім'я підозрюваного, але судячи з фотографії, яку поширила Київська міська прокуратура, це - Михайло Погребинський. Співрозмовники онлайн-видання "Українська правда" в правоохоронних органах це підтвердили.

75-річний Погребинський народився в Києві. У 1993 році заснував Київський центр політичних досліджень і конфліктології, що займається дослідженнями і консультаціями в соціально-політичній сфері. Був радником Віктора Медведчука, коли той очолював адміністрацію президента України. А у 2004 році - радником у виборчому штабі кандидата в президенти Віктора Януковича.

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26 березня правоохоронці провели обшуки вдома та в офісі у Погребинського. Тоді, за даними бізнесмена Сеяра Куршутова, у політтехнолога знайшли результати опитувань, де "нібито 46 відсотків українців підтримують президента РФ Володимира Путіна". За даними ЗМІ, на початку квітня Погребинський виїхав з України.