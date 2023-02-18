В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу (онлайн)

Війна Росії проти України - новини суботи, 18 лютого (оновлюється).

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Троє мирних жителів Донецької області загинули та п'ятеро дістали поранень унаслідок обстрілів з боку російських окупантів за минулу добу, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в суботу вранці. "На Горлівському напрямку 1 людина загинула в Іванопіллі, у селі пошкоджено 12 будинків. У Торецькій громаді поранено 3 людини, ще 1 - у Бахмуті. У Соледарській громаді пошкоджено 3 будинки у Федорівці, тривають обстріли Васюківки і Роздолівки. Обстріли зафіксовані в Часовоярській громаді", - повідомив, зокрема, чиновник.

++09.24++

Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла, повідомили у енергетичній компанії ДТЕК. "Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі", - пояснили в компанії.

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Голова Офісу президент України Андрій Єрмак повідомив, що вранці у суботу російські окупанти використовують для запуску ракет тактичну авіацію, зокрема в повітряному просторі окупованих територій.

++09.10++

Голова Хмельницької обласної державної адміністрації Сергій Гамалій повідомив про вибух у Хмельницькому зранку у суботу. "Пролунав вибух у Хмельницькому! Залишайтеся в укриттях!" - написав він у Telegram. За хвилину чиновник повідомив про повторний вибух у місті.

++09:00++

З Феодосійського району був зафіксований пуск 6 ракет "Калібр", повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник. "ППО вже відпрацьовує цілі", - додав Сергій Мельник. Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про проліт над територією Миколаївської області двох об'єктів у напрямку західних областей України та нові запуски з акваторії Чорного моря.

В Україні оголошено повітряну тривогу

++08:45++

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Влада закликає громадян після оголошення про тривогу пройти у найближче укриття.

++08:20++

Компанія Auchan Retail заперечує інформацію, поширену напередодні низкою ЗМІ, що французька мережа гіпермаркетів "Ашан" від початку вторгнення Росії в Україну під виглядом гуманітарної допомоги постачала товари для російських військових в окупованих областях України. Про це йдеться в пресрелізі компанії, оприлюдненому на її сайті. Напередодні про такі факти повідомлялося в спільному розслідуванні The Insider, Le Monde і Bellingcat.

++07.51++

Втрати російської ПВК "Вагнер" від початку повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну становлять понад 30 тисяч найманців, з яких близько дев'яти тисяч - вбитими. Про це у п'ятницю, 17 лютого, заявив координатор стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє CNN. За його словами, близько половини з цих дев'яти тисяч убитими загинули з середини грудня, а близько 90 відсотків з тих, хто загинув у грудні, було завербовано з російських в'язниць.

++07:20++

Протягом доби російські окупанти завдали 10 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це йдеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України у суботу.

За цими даними, "основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках". За минулу добу українські воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Синьківка Харківської області, Стельмахівка, Червонопопівка і Кремінна - Луганської області, Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Роздолівка, Парасковіївка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Веселе, Водяне, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка і Вугледар на Донеччині, - йдеться, зокрема, у повідомленні.

У генштабі також зазначають, що українська авіація протягом доби завдала 5 ударів по районах зосередження ворога, а також один - по позиції зенітно-ракетного комплексу, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили противника та позицію зенітно-ракетного комплексу С-300, а сили протиповітряної оборони збили 6 БпЛА противника.

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