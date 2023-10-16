В Україні обміняли понад 21 мільйон старих ламп на LED

ОСББ, медзаклади, школи та заклади культури обміняли понад 1 мільйон ламп на LED-лампи у рамках, підрахували в мінекономіки. Фізособами вже обміняно понад 20 мільйонів ламп розжарювання на ощадливіші.

Міністерство економіки України повідомило , що станом на понеділок, 16 жовтня, юридичні особи в Україні обміняли понад 1 мільйон ламп розжарювання на світлодіодні (LED-лампи) у рамках відповідної програми ЄС. За даними відомства, до програми долучились насамперед ОСББ, медичні заклади, школи та заклади культури. Найбільша активність у цьому плані спостерігалася в Чернігівській, Житомирській та Рівненській областях.

"Програма обміну ламп спрямована на зниження навантаження на вітчизняну енергосистему. Особливо це актуально в зимовий період, коли споживання електроенергії збільшується", - наголосила міністерка економіки України Юлія Свириденко, слова якої наводить пресслужба відомства.

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За словами урядовиці, на сьогодні громадяни України обміняли в рамках програми понад 20 мільйонів ламп розжарювання. Водночас вона закликала тих фіз- та юросіб, які ще досі не зробили цього, скористатися такою нагодою. "Розумне використання енергоресурсів знову стає максимально актуальним питанням для стабільної роботи української енергосистеми", - пояснила міністрка.

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Щоб здійснити обмін старих ламп розжарювання на LED-лампи, юридичним особам необхідно відправити запит на потребу отримання LED-ламп через портал "Дія" та виконати низку кроків, перелік яких розміщено в повідомленні відомства.

Згідно з підрахунками фахівців, перехід на сучасний тип ламп знизить споживання електроенергії на 7-10 відсотків в моменти пікового навантаження. Це допоможе суттєво скоротити дефіцит електроенергії в системі, пояснюють у міністерстві.

ЄС обіцяє і надалі підтримувати цю програму

Тим часом посолка Європейського Союзу (ЄС) в Україні Катаріна Матернова запевнила, що ЄС і надалі підтримуватиме цю програму в Україні. "Європейський Союз докладає усіх зусиль, аби Україна подолала енергетичні виклики наступної зими. Черговий мільйон сучасних LED-ламп, які працюватимуть в школах, лікарнях, спортивних комплексах, закладах культури, ОСББ разом з понад 20 мільйонами ламп, які вже освітлюють оселі українців, - це потужна сила, суттєве заощадження енергоресурсів", - цитує слова європейської дипломатки пресслужба українського відомства.

Нагадаємо, програма з обміну ламп підтримана Європейським Союзом у відповідь на заклик президента України Володимира Зеленського та реалізується міністерством економіки, міністерством цифрової трансформації, АТ "Укрпошта" в усіх регіонах України (окрім тимчасово окупованих територій та Автономної Республіки Крим).

Як зазначала раніше Юлія Свириденко, метою українського уряду є заміна 50 мільйонів ламп.