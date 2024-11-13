В Україні обмежили постачання електрики для промисловості

В Україні обмежили постачання електрики для промисловості13 листопада 2024 р.
Національна енергетична компанія (НЕК) "Укренерго" повідомила, що у середу, 13 листопада, будуть тимчасово запроваджені обмеження на постачання електроенергії для бізнесу і промислових споживачів.
"Причина: короткострокове зниження потужності маневрової генерації і суттєве зменшення обсягів імпорту електроенергії, - йдеться в повідомленні компанії в Telegram. - Обмеження діятимуть упродовж дня. Увечері, після усунення зауважень до роботи обладнання обмеження будуть скасовані".
Як уточнили в компанії ДТЕК, з 07:00 до 20:00 підприємства мають зменшити рівень споживання електроенергії. Водночас як причини цього у компаніх назвали дефіцит в енергосистемі через попередні обстріли військ РФ та зниження температури повітря.
Побутових споживачів обмеження стосуватися не будуть, наголосили в "Укренерго". Проте у компанії закликали всіх раціонально використовувати електроенергію, особливо в години пікових навантажень.
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