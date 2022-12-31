В Україні масштабна тривога: у Києві та області працює ППО

У трьох районах Києва проланали вибухи, є руйнування, повідомляє мер Віталій Кличко. В столиці працює ППО. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини суботи, 31 грудня.

Атака РФ: Є поранені та зигиблі

++15:12++

Мер української столиці Віталій Кличко повідомив, що на даний момент відомо про загиблого літнього чоловіка та вісьмох постараждалих у Києві під час російської атаки. Серед поранених - журналіст з Японії. Одна людина - у вкрай важкому стані.

++15:04++

На Миколаївщині внаслідок російської атаки вже шестеро поранених. Як повідомляє голова обласної військової адміністрації Віталій Кім, троє людей госпіталізовані, а трьом допомогу надали на місці.

Тим часом у Києві пошкоджень зазнав палац "Україна". "Летіли шибки від ударів російських ракет", - написав у Telegram заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. Люди там не постраждали.

++14:50++

У Солом'янському районі Києва через уламок ракети загинули людина, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Крім того, за його словами, у Хмельницькому внаслідок атаки дронами є двоє поранених.

++14.32++

У Миколаєві внаслідок потрапляння ракет сталася пожежа, деталей поки що немає, інформує очільник обласної адміністрації Віталій Кім.

++14.25++

У Києві внаслідок обстрілу постраждав готельний об'єкт, повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

++14.25++

У трьох районах Києва проланали вибухи

Кличко повідомив, що вибухи також сталися у Печерському та Голосіївському районі столиці. За його словами, є руйнування.

++14.18++

У Києві один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом'янському районі, повідомляє мер Віталій Кличко.

++14.01++

У Києві та області працює ППО, інформує Київська міська військова адміністрація. Кореспондент DW повідомляє про понад десять вибухів у Печерському районі столиці.

++13.55++

Превентивні відключення світла через ракетну застосовують також у Харківській, Сумській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та Житомирі.

++13.49++

Українські прикордонники отримали броньовані автомобілі Roshel від Канади. Фото автівок оприлюднило Держаприкордонна служба.

++13.31++

По всій Україні лунає повітряна тривога

У зв'язку з загрозою ракетного удару "Укренерго" проводить в Одеській та Миколаївській та областях екстрені відключення світла. Потіряна тривога лунає в усіх областях.

++13.20++

Голова КНР Сі Цзіньпін привітав президента України Володимира Зеленського з прийдешнім Новим роком. Про це у посольстві КНР в Києві повідомили агенції "Інтерфакс-Україна".

++12.58++

Повітряна тривога поширилася на більшість областей України, у тому числі на Київ. Попереджають про ракетну небезпеку.

++12.25++

У низці областей України оголошена повітряна тривога. Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомляє про пуски ракет.

++11:29++

Зеленський подякував Шольцу за "зміну епох"

Президент України Володимир Зеленський німецькою мовою подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу (Olaf Scholz) за підтримку України та новий зовнішньополітичний курс Берліна. "Зброя, прихисток для понад мільйона українців, україноцентричне головування у G7, фінансова й технічна допомога, статус кандидата на вступ до ЄС. Дякую вам за "цайтенвенде"! У 2023 році ми маємо завершити її нашою спільною перемогою.", - написав український президент у Twitter.







Zeitenwende, що українською означає "зміна епох", визнане в Німеччині словом 2022 року. Воно стало популярним після того, як Шольц використав його, щоб описати свій перегляд зовнішньої та безпекової політики після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.



++11:00++



На думку керівника Луганської ОВА Сергія Гайдая, звільнення Кремінної відкриє для ЗСУ два напрямки - Старобільск та Рубіжне-Сєвєродонецьк, що дозволить атакувати росіян під Бахмутом. Про це він сказав у ефірі єдиного телемарафону.



++10:45++



Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак у новорічному зверненні до співгромадян заявив, що проблеми країни не зникнуть "після важких 12 місяців" та пообіцяв надалі підтримувати Україну.



++10:35++



Майже дві тисячі військових чергуватимуть у новорічну ніч на бойових постах у московській системі ПРО. Про це пише державне російське інформаційне агентство ТАСС із посиланням на міноборони РФ.



++09.50++

Правоохоронні органи України з початку війни викрили 108 російських диверсійно-розвідувальних груп і затримали понад 1880 осіб, які, ймовірно, причетні до диверсійної діяльності. Про це повідомив в ефірі національного телемарафону перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

Крім того, за його словами, порушено 2220 кримінальних проваджень "за фактами співпраці громадян із державою-агресором".

Британська розвідка прогнозує атаки на Україну на Новий рік

++09.06++

Напередодні Нового року Росія може порушити власну схему атак, щоб підірвати моральний дух українців у період святкувань. Таке припущення робить британська розвідка у щоденному зведенні щодо війни.

Із жовтня РФ демонструє загальну схему проведення інтенсивної хвилі ударів кожні сім-десять днів, констатують у Великобританії. "Росія майже напевно слідує цьому підходу, намагаючись придушити українську протиповітряну оборону", - повідомило міноборони Великобританії, нагадуючи про останню масовану атаку РФ 29 грудня.

++08.39++

Російські війська вбили трьох цивільних осіб та трьох поранили на Донеччині, також тричі за добу обстріляли дві громади Дніпропетровщини.

"За 30 грудня стало відомо про 3 цивільних, убитих росіянами в Донецькій області: 2 у Бахмуті та 1 у Діброві", - написав голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram. Троє жителів області отримали поранення.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко зазначив, що росіяни тричі відкривали вогонь по Нікопольському району важкою артилерією.

++08.04++

Упродовж минулої доби РФ завдала 5 ракетних та 29 авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі, інформує генштаб ЗСУ. "Зокрема, окупанти застосували 10 БпЛА Шахед-136, але усі вони були збиті", - йдеться у повідомленні. Крім того, росіяни здійснили 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, постраждали і мирні населені пункти.

"За наявною інформацією, у військових комісаріатах на тимчасово окупованій території АР Крим, сформовано списки осіб, які підлягають призову за мобілізацією у січні 2023 року", - повідомляють в ЗСУ.

++07.45++

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) у новорічному зверненні до співгромадян у суботу, 31 грудня, запевнив Україну у подальшій підтримці. "Путін не захопив Україну за кілька днів, як планував. Навпаки: українці хоробро захищають свою батьківщину - у тому числі й завдяки нашій допомозі. І ми продовжуватимемо підтримувати Україну", - пообіцяв глава уряду ФРН.

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++07.20++

Глава Міноборони України Олексій Резніков закликав росіян уникати нової хвилі мобілізації, яка може відбутися найближчим часом. "Коли бункерні вожді не зможуть відправити нових мобілізованих, вони будуть змушені визнати свою поразку. І війна закінчиться. Це все одно трапиться і питання в ціні. І чи буде ця ціна сплачена вашою кров'ю", - сказав Резніков у відеозверненні в п'ятницю ввечері.

За даними українського міністра, на початку січня 2023 року Росія готується запровадити воєнний стан і має намір закрити кордони для чоловіків. Також кордони для чоловіків призовного віку будуть закриті у Білорусі, стверджує Резніков.

++07.00++

Росія почала інтенсивніше використовувати бойові дрони для атаки на цілі в Україні, випливає зі щоденного зведення американського Інституту вивчення війни (ISW). За підрахунками аналітиків, за останні два дні ЗС РФ задіяли 39 безпілотників, у ніч із 18 на 19 грудня - 30 дронів Shahed-131 і -136, а 14 грудня - 13 дронів.

За оцінкою ISW, посилення російських атак з використанням безпілотників може свідчити про те, що РФ накопичила більше БПЛА іранського виробництва після тритижневого періоду (з 17 листопада до 7 грудня), коли їх не використовували, або про те, що Росія отримала або очікує отримати нову партію безпілотників з Ірану.

Тим часом активне використання Росією дронів для атак на критичну інфраструктуру України може свідчити і про те, що російські запаси високоточних ракет вичерпалися, наголошується в повідомленні Інституту.

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