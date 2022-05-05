В Україні майже 12,8 мільйона людей стали біженцями - ООН

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну, зокрема хроніку подій в Україні за другу половину четверга, 5 травня.

На цій сторінці DW стежить за новинами першої половини п'ятниці, 6 травня (час київський).

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Північноатлантичний альянс збільшить свою присутність біля кордонів Швеції та в Балтійському морі, якщо Стокгольм подасть заявку на членство в організації. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю шведському громадсько-правовому телеканалу SVT. Як тільки Швеція подасть заявку на вступ до організації, а НАТО відповість готовністю до прийому нового члена, Альянс буде зобов'язаний гарантувати безпеку Швеції, сказав Столтенберг.

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З 24 лютого в Україні, за оцінками експертів ООН, майже 12,8 мільйона людей стали біженцями, але більшість із них не залишили країну. Згідно з останніми даними, 7,7 мільйона людей стали внутрішніми переселенцями, а це 17,5 відсотка всього населення України.

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Перша леді США Джилл Байден 6 травня вирушає із чотириденним візитом до Румунії та Словаччини, щоб зустрітися з українськими біженцями. Візит приурочений до Дня матері, що відзначається у неділю, 8 травня. Зокрема, цього дня вона має намір відвідати центр для біженців та дві спеціальні школи у східнословацькому місті Кошице. Також дружина президента США планує зустрітися з американськими військовослужбовцями, працівниками посольств та офіційними особами.

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Розвідка США справді повідомляє Україні оперативну інформацію, але не бере участі в ухваленні рішень і не передає даних про місцезнаходження воєначальників вищої ланки, повідомив на брифінгу речник міністерства оборони Джон Кірбі. Раніше інформацію, опубліковану The New York Times, підтвердив президент США Джо Байден.

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У Брюсселі запропонували накласти санкції проти голови ради директорів "Національної медіа групи" Аліни Кабаєвої, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на проєкт списку санкцій ЄС і кілька неназваних джерел. В обґрунтуванні включення Кабаєвої до переліку йдеться, що "Національна медіа група" володіє активами російських ЗМІ, які поширюють держпропаганду, тож відповідає за підтримку дій, що підривають суверенітет і територіальну цілісність України. У документі також зазначається, що Аліна Кабаєва "тісно пов'язана із президентом Володимиром Путіним.

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З початку війни Росії проти України російські війська випустили по території України 2014 ракет, а військова авіація РФ здійснила 2682 вильоти, повідомив президент Володимир Зеленський на благодійному вечорі Brave Ukraine під час онлайн-виступу, що транслювався в ефірі єдиного інформаційного марафону "UA разом", передає агентство "Укрінформ".

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Колишній президент США Джордж Буш молодший назвав Володимира Зеленського "Вінстоном Черчиллем нашого часу". "Я мав честь порозмовляти сьогодні вранці кілька хвилин з президентом Зеленським - Вінстоном Черчиллем нашого часу. Я подякував президентові за його лідерство, його приклад, відданість свободі, і я привітав мужність українського народу. Президент Зеленський запевнив мене, що вони не вагаються у своїй боротьбі проти путінського варварства та бандитизму. Американці надихаються їхньою силою духу та стійкістю. Ми продовжимо підтримувати українців, які відстоюють свою свободу", - написав Буш в інстаграмі.

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Від початку повномасштабного вторгнення Росії на українську територію, Україна отримала понад 12 мільярдів доларів допомоги, визнав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції в Варшаві. За словами очільника українського уряду, які наводить Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, йдеться про озброєння і фінансову допомогу.

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Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) з 24 лютого зареєструвало 6731 постраждалого від війни в Україні серед цивільного населення, повідомила верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку. "Мій офіс зареєстрував 6731 постраждалого серед цивільного населення з 24 лютого. Ми знаємо, що реальні цифри набагато вищі", - визнала вона. За даними УВКПЛ, більшість цих жертв "були спричинені використанням вибухової зброї з широким радіусом дії в населених пунктах, як-от обстріл з важкої артилерії, зокрема реактивними системами залпового вогню, ракети та авіаудари".

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У п'ятницю заплановано евакуацію з точки ТРЦ "Порт Сіті" у Маріуполі, повідомила віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у Telegram-каналі. "Завтра, 6 травня, буде евакуація з Маріуполя. Збираємося біля ТРЦ "Порт Сіті" о 12:00", - написала урядовиця.

Водночас радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що евакуація планується до Запоріжжя. "Маріуполь. Евакуація. Завтра 12:00 біля ТРЦ "Порт-Сіті" має пройти посадка в автобуси до Запоріжжя. Попереджайте близьких і рідних. Плекаємо надію та сподіваємось, що безпекова ситуація дозволить провести евакуацію за планом", - написав посадовець.

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