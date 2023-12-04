У РФ підтвердили - в Україні ліквідований російський генерал

Генерал-майор збройних сил РФ Володимир Завадський загинув в Україні "на бойовому посту", каже влада. Російські ЗМІ повідомили, що він підірвався на міні в тилу.

Губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв у понеділок, 4 грудня, офіційно підтвердив загибель в Україні генерал-майора окупаційної російської армії Володимира Завадського.

За його словами Завадський загинув "на бойовому посту".

29 листопада російські ЗМІ повідомили що Завадський, який був заступником командира 14-го армійського корпусу, підірвався на міні в тилу- "на відстані від лінії бойового зіткнення".

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Російський розслідувальний проєкт, зареєстрований у Латвії, "Важные истории" зазначав, що це вже 12-те повідомлення про загибель вищих офіцерів збройних сил РФ з початку повномасштабної війни Росії проти України.

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