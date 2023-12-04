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У РФ підтвердили - в Україні ліквідований російський генерал
4 грудня 2023 р.
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Губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв у понеділок, 4 грудня, офіційно підтвердив загибель в Україні генерал-майора окупаційної російської армії Володимира Завадського.
За його словами Завадський загинув "на бойовому посту".
29 листопада російські ЗМІ повідомили що Завадський, який був заступником командира 14-го армійського корпусу, підірвався на міні в тилу- "на відстані від лінії бойового зіткнення".
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Російський розслідувальний проєкт, зареєстрований у Латвії, "Важные истории" зазначав, що це вже 12-те повідомлення про загибель вищих офіцерів збройних сил РФ з початку повномасштабної війни Росії проти України.
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