В Україні СЕО онлайн-книгарні відсторонили через сексизм

Компанія Yakaboo, що керує великим українським онлайн-магазином книг та однойменним видавництвом, у четвер, 29 вересня оголосила про відсторонення від управління свого виконавчого директора Івана Богдана через невдале висловлювання про жінок.

"Учора СЕО Yakaboo Іван Богдан припустився дуже прикрої помилки, невдало висловившись про жінок під час публічної дискусії… У зв'язку з цим ми ухвалили єдине можливе рішення. Іван Богдан відсторонений від управління компанією", - йдеться у заяві Yakaboo у Facebook.

Там зазначено, що тимчасово функції СЕО виконуватиме директорка операційної діяльності Олена Безугла.

Як випливає з відео, поширеного у мережі, напередодні під час дискусії про особливості книговидання та рітейлу, Богдан зазначив, що книжки в Україні купують переважно жінки: "Як завжди, витрачають кошти, які заробляли чоловіки".

Цитата досить швидко поширилась соціальними мережами, користувачки звинуватили топ-менеджера у сексизмі.

У компанії перепросили за інцидент та запевнили, що їх директор "не хотів нікого образити та завжди ставився до жінок з повагою". Втім таке висловлювання "не сумісне з цінностями, культурою та поглядами, які сповідує наша компанія".

Публічно вибачився і сам Богдан. "Жалкую про вчорашній інцидент. Ніколи так не мислив та не маю жодних упереджень в гендерному питанні", - переконує він на своїй сторінці у Facebook.

Іван Богдан - один із співзасновників Yakaboo, він керував компанією з 2008 року і володіє 2,33 відсотка акцій . Іншими співвласниками, згідно з держреєстром, є гендиректор державного енерготрейдера "ЕКУ" Віталій Бутенко (56,39 відсотка акцій), президент і керуючий партнер інвестиційно-девелоперської компанії "Торонто-Київ" Юрій Кривошея (41,28 відсотка).

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