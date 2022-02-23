В Україні ініціюють введення надзвичайного стану

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов повідомив про ухвалене на засіданні РНБО рішення про запровадження надзвичайного стану (НС) на території України, крім Донецької та Луганської областей. Як вказав Данілов на брифінгу у середу, 23 лютого, за результатами засідання РНБО, відповідний указ президента має затвердити Верховна Рада (ВР) України.

Зокрема, за словами секретаря РНБО, на засіданні РНБО відбулися "жваві обговорення" з приводу запровадження правового режиму НС. Він сказав, що на засіданні РНБО "рішення було прийнято", його має затвердити український парламент.

Данілов зазначив, що у різних регіонах обмеження у зв'язку з надзвичайним станом можуть бути різними. Зокрема, у регіонах "залежно від того, наскільки будуть вважати доцільним проведення тих чи інших речей, які виписані згідно з нашим законодавством про правовий режим надзвичайного стану, обласні комісії, у які будуть входити представники всіх органів державної та місцевої влади, будуть приймати ті чи інші рішення".

Секретар РНБО зауважив, що на Луганщині і Донеччині діє "окремий режим". За його словами ці регіони наразі перебувають у "трохи іншій юридичній зоні", тому там не запроваджують режим НС. Данілов пояснив необхідність запровадження НС загрозами з боку РФ. "Ми вам неодноразово казали, що головне завдання, яке перед собою ставить Російська Федерація, через внутрішню дестабілізацію досягти своєї мети, яку вони ставлять для себе. Тому, для запобігання цих речей, сьогодні було прийняте таке рішення", - заявив секретар РНБО.

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Які обмеження вводять?

Щодо обмежень, які планують запровадити в межах правового режиму надзвичайного стану Данілов сказав наступне: "що це може бути? Це буде посилення охорони громадського порядку та об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства. Це може бути обмеження певного руху транспорту. Це може бути додатковий огляд. Це може бути перевірка тих чи інших документів у фізичних осіб. Тобто, це питання, які є превентивними, для того, щоб в країні зберігався спокій, для того, щоб у нас працювала наша економіка та працювала наша країна", - наголосив Данілов.

Данілов уточнив, що надзвичайний стан буде запроваджуватись на 30 днів. Також за його словами, цей стан "кардинально не відобразиться" на житті людей.

Згідно із законом України про правовий режим надзвичайного стану, цей режим в Україні або в окремих її місцевостях вводиться указом президента України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України протягом двох днів з моменту звернення президента України. Пропозиції щодо введення надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях президентові України подає РНБО.

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