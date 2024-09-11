В Україні хочуть відмінити золоті медалі у школах

У Верховній Раді ініціювали скасування виготовлення золотих і срібних медалей державного зразка для відмінників - задля економії коштів. Школам пропонують на власний розсуд відзначати випускників з високими оцінками.

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій рекомендував відмінити вручення у школах золотих і срібних медалей. Про це повідомила в середу, 11 вересня, секретарка комітету, народна депутатка від фракції "Голос" Наталія Піпа.

"За останні роки ми мали збільшення кількостей медалей, але водночас освітні розриви і зниження рівня знань випускників шкіл за час ковіду і великої війни… Цей анахронізм ще існує лиш у пострадянських країнах", - написала параламентарка у Facebook .

Задля економії бюджетних коштів

За її словами, таке рішення дозволить зекономити кошти державного бюджету на виготовлення медалей, а школи зможуть відзначати відмінників власними відзнаками.

За даними освітнього омбудсмена України Сергія Горбачова, в 2023 році держава витратила 1,8 мільйона гривень для закупівлі 21,3 тисячі медалей (16 700 золотих і 4 600 срібних), а в 2022 році - 1,77 мільйона гривень на 20,6 тисячі медалей (15 900 золотих і 4 700 срібних).

Отримання медалі зараз не дає переваг випускникам при вступі до закладу вищої освіти, а лише при вступі до закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

"Це слугує для них моральним заохоченням. Водночас для деяких батьків медалі - це публічне "самоствердження" батьків через успіхи дитини, а для деяких керівників, управлінь освіти - "самоствердження" та авторитет школи на кшталт "чим більше медалей - тим вище визнання", як у радянські часи. Але, на жаль, не завжди заслуженість медалі потім підтверджують результати ЗНО/НМТ", - зазначав у січні Горбачов.