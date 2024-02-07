В Україні хочуть створити посаду кібердипломата

Федоров розповів, що Україні вдалося відбити вже понад 5 тисяч російських кібератак, а Данілов - що в Україні можуть створити посаду кібердипломата.

У зв'язку зі швидким розвитком технологій у світі в Україні можуть створити посаду кібердипломата, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов на Київському міжнародному форумі з кібербезпеки в середу, 7 лютого.

За його словами, Україна "перейшла в тотальну цифровізацію, яку треба обов'язково захищати, а в світі нині йде великий рух у цьому напрямку, і кібердипломатів має вже велика кількість держав". "У нашій країні так само скоро з'явиться, я думаю обов'язково, така посада - кібердипломата, тому що це дуже-дуже важливий напрямок боротьби за світло в цьому світі", - цитує Данілова "Суспільне".

Кібердипломатія передбачає використання дипломатичних ресурсів і виконання дипломатичних функцій для захисту національних інтересів у кіберпросторі. Вона охоплює кібербезпеку, кіберзлочинність, свободу та управління інтернетом.

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Україна з початку війни відбила 5 тис. російських кібератак

Своєю чергою віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що з початку російського вторгнення Україні вдалося відбити понад п'ять тисяч кібератак.

"Вторгнення РФ почалося саме з кіберпростору. Перші кібератаки були здійснені після 2014 року, найбільш масштабна з них сталася в січні 2022 року. На сьогоднішній момент зафіксовано вже понад 5000 кібератак, які Україна витримує завдяки тому, що нам вдалося налагодити потужну взаємодію між усіма інституціями та суб'єктами з кібербезпеки", - цитує Федорова "Укрінформ".

Він зазначив, що Росія продовжує розвиватися в цьому напрямку та посилює свої атаки не лише на державний сектор, але й на приватний, тому Україні варто виходити на новий рівень захисту даних. "Нам важливо оновлювати законодавство, гармонізувати його з законодавством європейських країн та кран НАТО. Нам дуже важливо продовжити навчання наших фахівців у вищих навчальних закладах, і це окремий трек, над яким ми працюємо", - сказав Федоров.

Віцепрем'єр також закликав колег по уряду докласти зусиль, щоб відкрити сферу кіберзахисту в державному секторі для приватних компаній: "Тому що саме приватний сектор генерує постійні інновації та впроваджує найбільш технологічні інструменти. Сучасна війна відбувається в кіберпросторі, і нам потрібно продовжувати розвиватися в цьому напрямку: оновлювати нашу політику, законодавство, та відкривати ринок для приватного бізнесу".

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