В Україні другу добу поспіль фіксують дефіцит електроенергії

Через спровоковане холодами збільшення споживання й ремонт на кількох блоках ТЕС в енергосистемі є дефіцит електроенергії, повідомили в "Укренерго". Втім, відключень поки не планують.

Державна компанія "Укренерго" фіксує нестачу електроенергії в енергомережі України, викликану насамперед зростанням рівня споживання. Згідно з поширеним у четвер, 23 листопада, повідомленням пресслужби компанії, ситуацію також ускладнює ремонт на кількох блоках теплових електростанцій (ТЕС).

"Диспетчерський центр "Укренерго" шукає можливості покриття дефіциту, відключення споживачів не прогнозується", - йдеться у повідомленні в Telegram компанії.

Як зазначається в повідомленні, дефіцит електроенергії в Україні зафіксували ще 22 листопада. Причини нестачі - різке зростання споживання через похолодання, що спричинило додаткове навантаження на електростанції. Це, своєю чергою, призвело до зупинки та виведення в аварійний ремонт кількох блоків теплоелектростанцій, пояснюють у компанії.

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"Вечірній максимум споживання електроенергії 22 листопада був на чотири відсотки вищим, ніж 21 листопада. Для енергосистеми це дорівнює необхідності включення щонайменше двох додаткових блоків теплових електростанцій, виробничі потужності яких наразі обмежені через вихід в ремонт кількох блоків", - зазначають у компанії.

Україна була змушена імпортувати електроенергію

Наявного 22 листопала на ринку обсягу імпортної електроенергії не вистачило для того, щоб замістити весь обсяг невиробленої зупиненими блоками електроенергії, зазначають в "Укренерго". Тому компанія була змушена активувати аварійну допомогу від операторів систем передачі Румунії, Словаччини, Польщі, загальним обсягом 1800 МВт/год, повідомили в держкомпанії.

23 листопада імпорт електроенергії здійснюється зі Словаччини, Румунії і Молдови. Його загальний обсяг складає 4022 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 609 МВт.

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Утім, не всі населенні пункти нині зі світлом. Як зазначають у компанії, станом на ранок 23 листопада через погодні умови було відключено чотири населені пункти в Чернігівській області. Водночас через бойові дії та з інших причин без світла залишається 409 населених пунктів. Обстріли спричини нові пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській областях, йдеться в повідомленні компанії.