В Україні дозволили іноземцям служити в Національній гвардії

Відтепер іноземці, які на законних підставах перебувають в Україні, зможуть служити в Національній гвардії. Також охочі іноземці не мають бути раніше судимі.

Президент України Володимир Зеленський дозволив іноземцям та особам без громадянства служити у Національній гвардії України. Відповідний указ був опублікований на сайті Офісу президента увечері середи, 21 лютого.

"Іноземці, які на законних підставах перебувають на території України, раніше не судимі та відповідають вимогам проходження військової служби, визначеним Законом України "Про військовий обов'язок та військову службу", можуть бути прийняті у добровільному порядку (за контрактом) на військову службу до Національної гвардії України", - йдеться в указі.

Передбачається, що іноземці проходять військову службу за контрактом осіб рядового складу, військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу. Згідно з указом, щоб вступити на службу іноземці повинні звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки або безпосередньо до військової частини, а також пройти медичний огляд військово-лікарською комісією (ВЛК).

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Також під час відбору іноземців на посади враховується їхній попередній досвід, а у разі потреби новобранців направлятимуть до навчальних центрів та військових частин Національної гвардії України для підготовки на спеціальних курсах.

Зазначається, що контракт з військовослужбовцями-іноземцями буде укладатися на строк від 3 до 5 років. "Під час дії особливого періоду строк проходження військової служби військовослужбовців може бути продовжено за їхнім бажанням за новим контрактом на строк від одного до 10 років", - йдеться в указі.

Нагадаємо, у 2023 році Верховна Рада спростила набуття громадянства для іноземних добровольців. Легально перебувати в Україні та претендувати на громадянство змогли іноземці, які служать не лише у ЗСУ, а й в інших військових формуваннях. До таких належить, зокрема, полк "Азов".