В Україні черговий рекорд заражень COVID-19

В Україні кількість нових виявлених випадків інфікування коронавірусом за добу знову оновила пікові значення за весь час епідемії. Впродовж 3 лютого захворіли 43,8 тисячі осіб. Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) у п'ятницю, 4 лютого.

Серед хворих - 4,4 тисячі дітей та 873 медика. Найбільше випадків зараження зафіксували в Одеській, Львівській, Житомирській областях, у місті Київ, Рівненській та Дніпропетровській областях. Попередній рекордний показник інфікувань COVID-19 в Україні- 39,6 тисячі - зареєстрували днем раніше.

4,3 тисячі людей з підтвердженими випадками та підозрою на COVID-19 госпіталізували 3 лютого, а 174 людини померли внаслідок ускладнень від коронавірусної хвороби.

4,2 мільйона випадків COVID-19 в Україні

За весь час епідемії в Україні коронавірусом хворіли понад 4,2 мільйона осіб, одужали - 3,7 мільйона, померли - майже 101 тисяча.

В Україні вакцинувались проти коронавірусу понад 15,4 мільйона людей, серед них повністю імунізовані (отримали дві дози вакцини) - понад 14,7 мільйона осіб. Бустерною дозою щепили понад 421 тисячу осіб.

Нагадаємо, що 19 січня український уряд скоротив термін дії "зелених" COVID-сертифікатів з одного року до дев'яти місяців. З 1 лютого усі, хто отримав бустерну дозу щеплення від COVID-19, можуть завантажувати новий сертифікат вакцинації через застосунок "Дія". Термін дії такого документа складатиме 270 днів.

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