В Україні через продажі правоохоронцями дозволів перевірять усіх власників зброї 

Глава Національної поліції України Ігор Клименко підписав наказ про повне розформування підрозділів контролю над обігом зброї, усі начальники територіальних підрозділів поліції отримали накази опечатати архіви дозвільної служби.

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Як повідомляється у понеділок, 1 березня, на сторінці Нацполіції у Facebook, зараз завершується формування нового підрозділу з іншими співробітниками, "які належним чином виконуватимуть цю роботу", і найближчим часом його буде представлено суспільству.

Перевірять кожного власника зброї

У повідомленні зазначається, що кожну особову справу власника зброї в Україні буде перевірено окремо щодо законності отримання дозволу. При цьому понад 2 тисячі дозволів, виданих із порушеннями, буде анульовано, а зброю - вилучено.

Клименко розповів, що співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції виявили корупційну схему видачі дозволів на придбання, зберігання та носіння дозволених видів зброї, зокрема мисливської вогнепальної нарізної, гладкоствольної та травматичної зброї для відстрілу гумових куль.

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"Дозволи видавалися з кричущими порушеннями, інколи навіть без участі громадянина, на якого оформлялася зброя. Оголошення про оформлення зброї без документів продажні поліцейські безсоромно розміщували в групах популярних месенджерів. У нас є інформація про понад 2 тисячі випадків видачі дозволів на зброю з грубими порушеннями процедури та законодавства, з використанням підроблених документів", - повідомив глава Нацполіції.

Серед замовників - правоохоронці, депутати, чиновники

За його словами, серед замовників протизаконної послуги були і працівники правоохоронних органів, і депутати різних рівнів, і представники органів державної влади. Клименко розповів про викриття дев'ятьох співробітників поліції, які організували та брали участь у схемі, серед них - чиновники Центрального апарату Нацполіції та співробітники в регіонах.

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"Звільнено чотирьох працівників Департаменту превентивної діяльності в центральному апараті поліції, зокрема першого заступника начальника профільного департаменту та начальника дозвільної системи поліції. Також звільнено п'ятьох відповідальних співробітників у регіонах", - повідомив Клименко.