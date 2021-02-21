В Україні анулювали ліцензії 19 компаній на експлуатацію надр

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) від 19 березня 2021 року, згідно з яким у 19 компаній анульовано ліцензії та спеціальні дозволи на видобуток і користування українськими надрами. Про це повідомляє пресслужба офісу президента в суботу, 27 березня.

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"Відповідне рішення Державної служби геології та надр України готове й буде опубліковане незабаром", - запевнив президент.

Крім того, він повідомив про підписання указу про введення в дію рішення РНБО, згідно з яким у 2021 році буде проведено перевірки всіх суб'єктів, які без аукціону отримали спецдозволи на користування надрами і не розпочали видобування корисних копалин, передусім нафти та газу, протягом двох років з моменту отримання відповідних дозволів.

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"Рішення РНБО - це не гучні декларації. Кожне слово з них уже має або незабаром матиме реальні, здебільшого неприємні юридичні наслідки для низки фізичних та юридичних осіб", - зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про скасування указів експрезидента Віктора Януковича про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.