В Україні анонсували посилення карантинних заходів

Україна посилить заходи для боротьби з пандемією коронавірусу. Про це у неділю, 11 жовтня, повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. Він послався на рішення, ухвалені на нараді у президента України Володимира Зеленського

"Наші пріоритети залишаються незмінними: всебічно зміцнюємо систему охорони здоров'я; вибірково, де відчутно не страждає економіка, посилюємо карантин", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

За даними Радуцього, вищі навчальні заклади тимчасово переводяться на дистанційне навчання, у школах осінні канікули почнуться раніше - дату їхнього початку визначить місцева влада. У "червоних" та "помаранчевих" карантинних зонах буде запроваджене обмеження роботи закладів громадського харчування та клубів - вони зачинятимуться з 22:00. За словами Радуцького, це обмеження стосується всіх масових заходів.

Кількість ліжкомісць збільшать

Радуцький повідомив, що президент Зеленський доручив міністерству охорони здоров'я збільшити запаси засобів індивідуального захисту та медичних препаратів. Також відомчі лікарні та заклади, підпорядковані Медичній академії наук, мають підготувати до прийняття хворих на СOVID-19. Завдяки цьому планується збільшити кількість ліжкомісць. Окрім того, до кінця місяця місцева влада має обладнати 80 відсотків ліжкомісць з хворими на коронавірус подачею кисню - для цього уряд виділив регіонам 572 мільйона гривень.

За словами депутат, в Києві, Одесі та Маріуполі починається підготовка до розгортання великих інфекційних госпіталів на випадок перевантаження медичних закладів першої та другої хвилі. Передбачається, що госпіталі будуть розміщені в існуючих великих приміщеннях - в Києві це може бути Палац Спорту.

До роботи в інфекційних відділеннях мають залучити інтернів та студентів старших курсів медичних ВНЗ. А число ПЛР-тестів мають збільшити з 30-35 тисяч до 50 тисяч на добу.

Також планується посилити відповідальність за порушення карантинних заходів. Парламенту пропонують розглянути зміни до закону щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби. Вони передбачають штраф розміром 3400-5100 гривень для підприємств, які пропустили в громадське приміщення чи громадський транспорт людей без вдягнутих респіраторів або захисних масок.

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