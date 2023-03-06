В Україні 23-й день поспіль не вимикатимуть світло ( онлайн)

В українській енергомережі не спостерігається дефіциту електроенергії, тож застосування графіків погодинних відключень або обмежень споживання електроенергії поки не передбачається. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини понеділка, 6 березня (час київський)

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Російські окупаційні сили вночі завдали ракетного удару по місту Краматорськ Донецької області, про що повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. "Уночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську - зруйнували школу. За попередньою інформацією, без постраждалих", - написав Кириленко у Telegram-каналі.

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Росіяни тягнуть на фронт стару списану радянську техніку 1950-60-х років, що вкрай вразлива в сучасному бою, констатують британські розвідники.

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Влада Брянської області РФ повідомила про збиття ракет. За словами губернатора російського регіону Вячеслава Гладкова, було збито три ракети. Так само було відомо про одного постраждалого чоловіка внаслідок інциденту, написав Гладков у Telegram-каналі.

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Сили протиповітряної оборони знищили всі ударні безпілотні літальні апарати, випущені російськими окупантами у ніч на 6 березня у напрямку Києва, повідомляє Telegram-канал Київської міської військової адміністрації. "Цієї ночі ворог запустив в напрямку Києва БПЛА. За попередньою інформацією, це були баражуючі боєприпаси "Shahed". Силами нашої ППО усі повітряні цілі були знищені. Влучань в об’єкти інфраструктури не зафіксовано. Попередньо, без жертв та руйнувань цивільної інфраструктури. Ворог знову не добився своїх цілей", - сказав начальник військової адміністрації столиці Сергій Попко. Число випущених у бік Києва і збитих безпілотників він не уточнив.

Раніше речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив, що українська ППО знищила 13 із 15 запущених ворогом із північного напрямку дронів-камікадзе типу Shahed. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що в ніч проти понеділка військові з Повітряного командування "Схід" знищили чотири БПЛА, імовірно типу Shahed, випущених російськими окупантами по території області.

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Українські сили, ймовірно, проводять обмежене тактичне відведення військ у Бахмуті, такого висновку доходять у останньому щоденному огляді аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Водночас вони наголошують, що наразі зарано робити оцінки щодо намірів України про повний відхід з міста. Аналітики інституту, що посилаються на нещодавні кадри руйнування залізничного мосту через річку на північному сході Бахмута припускають, що українські сили, ймовірно, відходять зі своїх позицій на східному березі річки Бахмутка.

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Унаслідок російських обстрілів кількох районів Харківщини загинули двоє мирних жителів, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За даними посадовця, минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали Куп'янськ, Стрілечу, Огірцеве, Дворічну та інші прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області. "У Куп'янську обстрілами було пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури, сталася пожежа. У с. Бударки Чугуївського району російський боєприпас, попередньо ПТУР, влучив у цивільний автомобіль "Нива". Загинуло подружжя - 48-річний чоловік і 45-річна жінка", - написав Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

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Українська ППО знищила 13 із 15 запущених російськими окупаційними силами дронів-камікадзе типу Shahed із північного напрямку, повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. "Були запущені дрони з північного напрямку, дрони-камікадзе Shahed 136/131 іранського виробництва. Попередньо було запущено 15 БПЛА, 13 із них знищено", - сказав Ігнат в ефірі національного телемарафону, цитує "Інтерфакс-Україна".

В Україні 23-й день поспіль не вимикатимуть світло

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Новий робочий тиждень почнеться в Україні без обмежень споживання електроенергії та застосування графіків погодинних відключень через дефіцит ресурсу або проблеми з пропускною спроможністю мереж, повідомляють оператори системи розподілу (ОСР, обленерго). Таким чином, понеділок стане 23-м днем поспіль безлімітного споживання електроенергії, нагадує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

"Три тижні без графіків - done. Починаємо новий - у понеділок, 6 березня, Укренерго не встановила ліміт споживання на Волині", - написало на своїй фейсбук-сторінці "Волиньобленерго". "6 березня - також без лімітів і вимкнень за графіками", - інформувало абонентів у своєму фейсбуці "Прикарпаттяобленерго". Увечері неділі про відсутність лімітів на 6 березня і планових відключень е/е у своїх соцмережах повідомили "Полтаваобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Сумиобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Чернівціобленерго", а також група ДТЕК стосовно Києва, Київської, Дніпропетровської та Одеської областей.

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Водночас оператори наголошують, що в разі зростання споживання або інших обставин обмеження можливі. Тож "Чернівціобленерго" закликає споживачів у години пікового навантаження на енергосистему з 9:00 до 11:00 та з 18:00 до 20:00 економно споживати електроенергію.

++08.28++

За минулу добу внаслідок обстрілів Донецької області загинула одна людина, п'ятеро дістали поранення, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. "За 5 березня росіяни вбили 1 жителя Донбасу - у Бахмуті. Ще 5 людей в області дістали поранення", - написав Кириленко в Telegram-каналі.

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У ніч проти понеділка військові з Південного командування "Схід" знищили 4 БПЛА, імовірно типу Shahed, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. "Уночі ворог атакував Дніпропетровщину чотирма безпілотниками. Однак наші героїчні військові з Південного командування "Схід" їх знищили. Ймовірно, це були Shahed", - написав Лисак у Telegram-каналі в понеділок уранці.

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Водночас за словами посадовця, ніч проминула без обстрілів. Після шостої ранку російські війська обстріляли із важкої артилерії Червоногригорівську громаду та Нікополь. Наслідки атак з'ясовуються. Попередньо - без жертв, додав посадовець.

++07.25++

6 березня в Запоріжжі оголошено День жалоби за загиблими від російського ракетного удару, скоєного 2 березня, повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у Telegram-каналі. "Тієї ночі російські нелюди забрали життя 13 невинних людей: чоловіків, жінок і дитинки, яка лише починала жити. Вічна та світла пам'ять. Щирі співчуття близьким загиблих. Запоріжжю болить, але ми єднаємося й обов'язково вистоїмо", - написав Куртєв. Розбір завалів на місці зруйнованої російським ракетним ударом багатоповерхівки в Запоріжжі було завершено напередодні.



Сили оборони відбили понад 95 атак військ РФ - штаб

++07.16++

Протягом минулої доби українські війська відбили понад 95 атак російських загарбників. Такі дані наводить у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

"РФ основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 95 атак противника на зазначених напрямках, зокрема, в районах Білогорівки й Невського Луганської області та Залізнянського, Дубово-Василівки, Оріхово-Василівки, Бахмута та Іванівського на Донеччині", - йдеться в зведенні.

Також зазначається, що упродовж минулої доби російські окупаційні сили завдали 27 авіаційних та чотири ракетних удари.

Крім того, обстрілів з мінометів і артилерії зазнали окремі регіони Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей.



Українська авіація минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження російських окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, чотири райони зосередження та одну позицію засобів ППО, йдеться в зведенні.



Про події 5 березня читайте хроніку новин.