На кордоні з Україною застрягли майже 4000 вантажівок

У бік українського кордону у чергах в Словаччині перебуває 650 вантажівок, в Угорщині - 750, повідомляють в ДПСУ. У Польщі заблокований рух 2500 вантажівок.

На контрольно-пропускному пункті (КПП) "Ужгород - Вишнє Німецьке", що на кордоні України зі Словаччиною, у понеділок, 4 грудня, в черзі перебувало майже 650 вантажівок. А на пункті пропуску "Тиса", що на українсько-угорському кордоні, - близько 750 вантажівок, повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

Він зазначив, що вантажівки з території Словаччини хоча й повільно, але перетинають кордон. Речник нагадав, що словацькі перевізники, які блокують рух вантажівок, повідомляли про наміри пропускати по чотири вантажівки на годину в напрямку України.

У Держприкордонслужбі фіксують збільшення кількості вантажівок, які намагаються перетнути кордон з Угорщини в Україну. "Це пов'язано з тим, що інші напрямки зараз заблоковані або рух через них ускладнений", - пояснив Демченко.

Він додав, що у чергах на в'їзд в Україну на польському кордоні станом на 4 грудня перебувають приблизно 2500 вантажних транспортних засобів.

Блокування кордонів України

Польські перевізники вже майже місяць блокують чотири КПП на кордоні з Україною. Таким чином вони демонструють протест проти нібито "недобросовісної конкуренції" з боку українських далекобійників і домагаються скасування угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом ("транспортний безвіз").

1 грудня до блокування кордону з Україною доєдналися і словацькі перевізники, які висловили солідарність із вимогами польських колег.

Минулого тижня Україна та Польща погодили низку заходів для розблокування перевізниками кордону. Один з них - оформлення на КПП "Угринів-Долгобичув" порожніх великовагових вантажівок на виїзд з України до Польщі - почали реалізовувати у понеділок.

Тим часом польська влада минулими вихідними заявила, що на кордоні посилено перевірятимуть технічну справність, документи, дотримання режиму роботи та навантаження українських вантажівок. Чи є це частиною домовленостей і які перспективи розблокування кордону у Варшаві не уточнили.