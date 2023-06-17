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КонфліктиУганда

В Уганді бойовики напали на школу: понад 40 загиблих

Аліна Коломієць
31 хв. тому

Бойовики ADF напали на школу на півдні Уганди. Жертвами нападу стали понад 40 людей, ще восьмеро мають тяжкі поранення, 15 дітей викрадено.

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Фото з місця події
Понад 40 людей загинуло унаслідок нападу бойовиків на школу в УгандіФото: Marco Longari/AFP

На заході Уганди в місті Мпондве повстанці-ісламісти скоїли напад на школу, унаслідок якого загинули щонайменше 42 людини і ще вісім отримали важкі поранення. Про це пише інформагенція dpa з посиланням на поліцію та місцеву владу. Як повідомив агенції представник регіонального уряду, також були викрадені 15 дітей.

За даними  Селевеста Мапозе, мера Мпондве, серед жертв - 38 учнів, уточнює АР. Він розповів, що нападники підпалили гуртожиток, а також використовували холодну й вогнепальну зброю для вбивства дітей.

У різанині звинуватили пов’язане з терористичною організацією "Ісламська держава" угрупування "Альянс демократичних сил" (ADF), що діє на кордоні Уганди та Демократичної Республіки Конго. Угандійська армія заявила, що переслідує бойовиків і помститься їм.

Вінні Кііза, впливова політична лідерка і колишня членкиня парламенту Уганди, засудила "боягузливий напад" у своєму Твіттері. Вона сказала, що "напади на школи неприйнятні і є серйозним порушенням прав дітей", додавши, що школи завжди повинні бути "безпечним місцем для кожного учня". 

Напади ADF та інших бойовиків у прикордонній зоні двох африканських країн відбуваються роками. ADF заявляє, що бореться за права мусульман, яких уряд і правоохоронні органи Уганди все більше витісняють на маргінес угандійського суспільства.

Метою угруповання є повалення уряду в столиці Уганди Кампалі. Однак жертвами їхніх нападів здебільшого стають цивільні особи. Найстрашніший напад угруповання стався у 1998 році, коли бойовики вбили 80 студентів під час нападу на університет у прикордонному регіоні.

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