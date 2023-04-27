Анкара спростовує чутки про погіршення здоров'я Ердогана

Президент Туреччини скасував низку заходів у рамках передвиборчої кампанії, а днями йому стало зле в прямому ефірі. В його офісі це пояснили "невеликою застудою", запевнивши, що стан його здоров'я хороший.

Віце-президент Туреччини Фуат Октай повідомив, що стан здоров’я президента країни Реджепа Таїпа Ердогана хороший, у нього була "невелика застуда". Про це він сказав у середу, 26 квітня, після церемонії відкриття лінії високошвидкісного поїзда Анкара-Сівас, повідомляє Директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

"Здоров'я нашого президента дуже добре. Ми постійно спілкуємося. У нього була невелика застуда", - повідомив Октай. Він також наголосив, що Ердоган хотів би відвідати церемонію в Сівасі, але йому потрібно було трохи відпочити.

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Спростував чутки про серйозні проблеми зі здоров’ям Ердогана і керівник директорату з комунікацій Фахреттін Алтун.

"Ми категорично відкидаємо подібні необґрунтовані заяви щодо здоров'я президента Ердогана", - написав він на своїй сторінці у Twitter увечері 26 квітня, додавши до публікації скріншоти повідомлень про те, що у Ердогана стався інфаркт.

Алтун зазначив, що Ердоган візьме участь у церемонії відкриття АЕС "Аккую", яка відбудеться 27 квітня, в онлайн-форматі.

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Скасовані передвиборчі заходи

Менш ніж за три тижні до виборів у Туреччині Ердоган скасував низку заходів у рамках передвиборчої кампанії. "За порадою лікарів сьогодні я відпочиватиму вдома", - написав він у Twitter напередодні.

Пізніше заступник голови правлячої в країні Партії справедливості та розвитку Еркан Кандемір у Twitter написав, що Ердоган не відвідє особисто церемонію доставки ядерного палива на АЕС "Аккую", натомість він візьме участь у заході в онлайн-форматі. Запланований на четвер передвиборний мітинг у Мерсіні, де розташована АЕС, "перенесено на пізнішу дату", повідомив Кандемір.

Крім цього, за даними ЗМІ, скасовано інтерв'ю Ердогана, яке він мав дати 27 квітня чотирьом турецьким телеканалам.

Президенту Туреччини стало зле в прямому ефірі

Увечері 25 квітня Ердогану стало зле під час інтерв'ю місцевому телеканалу, яке транслювалося в прямому ефірі. Трансляцію було перервано, а після її відновлення президент вибачився перед глядачами, пояснивши це "шлунковим грипом" і великим навантаженням через передвиборчу кампанію. Згодом низка ЗМІ повідомила, що в Ердогана нібито стався інфаркт міокарда, і його госпіталізували.

Президентські та парламентські вибори у Туреччині відбудуться 14 травня. Конкуренцію 69-річному Ердогану, який має намір переобратися на черговий термін, становить 74-річний Кемаль Киличдароглу – єдиний кандидат від опозиційного "Народного альянсу", лідер Народно-республіканської партії.