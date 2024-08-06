В США закидають Google антимонопольні порушення

Позов щодо корпорації у 2020 році подав мін'юст США, звинувативши її в тому, що вона контролює близько 90 відсотків ринку.

Транснаціональна корпорація Google LLC є монополістом на ринку пошукових систем. Такого висновку дійшов у понеділок, 5 серпня, суддя Аміт Мехта за підсумками розгляду в Окружному суді США столичного округу Колумбія.

Позов щодо корпорації у 2020 році подав мін'юст США, звинувативши її в тому, що вона контролює близько 90 відсотків ринку. "Google - монополіст, і він діє як такий, щоб зберегти свою монополію, - йдеться в постанові суду. - Він порушив розділ 2 Акта Шермана (антимонопольного закону США. - Ред.)". Цей розділ стосується випадків або спроб монополізації, а також змови з метою монополізації.

Низка переваг за замовчуванням

Суддя, зокрема, вказав, що дистриб'юторські угоди Google мають ексклюзивний характер і створюють наслідки для конкурентів. Корпорація також встановила завищені ціни на видачу текстових оголошень у загальному пошуку й отримує з них монопольний прибуток, вирішив Мехта. Крім того, компанія має перевагу, оскільки її пошуковик є системою, яка на низці пристроїв встановлена за замовчуванням, що також зміцнило її перевагу над суперниками.

Для досягнення останнього корпорація щороку витрачає мільярди доларів. Так, лише у 2021 році відповідна сума сягнула 26 мільярдів доларів.

Генпрокурор США Меррік Гарланд заявив, що рішення стало "історичною перемогою американського народу". "Жодна компанія - незалежно від її розміру та впливу - не стоїть вище закону. Мін'юст буде й надалі неухильно просувати наше антимонопольне законодавство", - зазначив Гарленд.

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Попереду - процес апеляції

Остаточні наслідки ухваленого рішення для Google LLC та її материнської компанії Alphabet ще треба визначити. Процес апеляції, імовірно, може тривати роками.

Суддя може зобов'язати корпорацію відмовитися від низки монопольних позицій або ж заборонить їй платити за те, щоб її пошукова система за замовчуванням відповідала на пошукові запити на iPhone і низці інших пристроїв, уточнює AP.

Розслідування в ЄС

Раніше, у березні, Євросоюз почав розслідування щодо концернів Apple, Google і Meta за підозрою в порушенні закону про цифрові ринки (DMA), який, зокрема, зобов'язує великі технологічні концерни відкривати свої платформи для конкурентів.

У ЄС, зокрема, вивчають ділові практики Apple і Google, які застосовуються в їхніх магазинах додатків. Згідно з DMA, інтернет-концерни зобов'язані безоплатно надавати стороннім розробникам софту можливість інформувати клієнтів про пропозиції поза магазинами Apple і Google.

У випадку з Google європейського регулятора цікавить також можливе надання концерном переваги власним пропозиціям у результатах інтернет-пошуку, а у випадку з Meta претензії стосуються нової моделі підписки, що передбачає плату за користування Facebook та Instagram без реклами.