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В США помер ворог Ердогана Фетхуллах Гюлен

Сергій Ромашенко | Степан Смишляєв
21 жовтня 2024 р.

Заклятий противник президента Туреччини Ердогана Фетхуллах Гюлен помер в Пенсільванії у віці 83 років. З 1999 він року проживав у США, а на батьківщині йому закидали спроби військового перевороту.

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Фетхуллах Гюлен
У віці 83 років в США помер турецький проповідник Фетхуллах Гюлен, якого в Туреччині звинувачували в організації спроби військового переворотуФото: Charles Mostoller/REUTERS

Турецький радикальний проповідник Фетхуллах Гюлен, який проживав у вигнанні в США, помер у віці 83 років. Державний турецький телеканал TRT, посилаючись на близькі до Гюлена угруповання, повідомив, що він пішов з життя у лікарні в ніч проти понеділка, 21 жовтня.

Згодом смерть Гюлена підтвердив його племінник Ебуселеме Гюлен, а також міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє Reuters.

Влада Туреччини переслідувала Гюлена довгі роки

Гюлен - багаторічний очільник руху Hizmet, який сформувався довкола його ідей. Він підтримував філософію, яка поєднувала суфізм - містичну форму ісламу - з непохитним захистом демократії, освіти, науки та міжконфесійного діалогу, пише АР.

Він виїхав у США в 1999 році, оскільки у Туреччині йому закидали спроби повалення влади. Тривалий час Гюлен був соратником теперішнього президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана поки той перебував в опозиції і в перші його роки при владі, але в 2010-х їхні стосунки стрімко погіршилися.

В 2016 році Ердоган звинуватив Гюлена в організації спроби військового перевороту, згодом Туреччина оголосила рух Hizmet терористичною організацією.

Сам проповідник відкидав звинувачення в організації заколоту. Спроба військового перевороту стала приводом для масштабних репресій в Туреччині.

В 2017 році Гюлена позбавили турецького громадянства.

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