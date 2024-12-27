Словаччина готова сприяти діалогу України і РФ - МЗС країни

Глава МЗС Словаччини підтвердив слова Володимира Путіна про те, що країна готова стати майданчиком для переговорів України і РФ.

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар підтвердив заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що Словаччина готова стати майданчиком для проведення мирних переговорів між РФ та Україною .

"Словаччина пропонує простір для мирних переговорів", - написав Бланар у Facebook у п'ятницю, 27 грудня. Він наголосив, що, на думку Словаччини, у війні РФ проти України немає військового вирішення, тому Братислава підтримує "будь-які мирні ініціативи".

"Тому цього року я також брав участь у "мирному саміті" у Швейцарії, де всі учасники погодилися з тим, за що виступає наш уряд - що подальші мирні переговори повинні відбуватися за участю всіх сторін, включно з Росією", - зазначив Бланар.

Бланар про заяву Путіна: Позитивний сигнал

У своїй заяві очільник МЗС Словаччини додав, що Братислава сприймає заяву Путіна як "позитивний сигнал для якнайшвидшого припинення цієї війни, кровопролиття та руйнувань". "Це також лише підтверджує важливість нещодавньої зустрічі з прем'єр-міністром Словацької Республіки Робертом Фіцо в Москві", - заявив він, маючи на увазу зустріч Фіцо і Путіна, яка відбулася 22 грудня.

26 грудня Путін заявив, що під час зустрічі Фіцо запропонував свою країну як майданчик для проведення мирних переговорів, що і для Москви це "є прийнятним варіантом".

Після візиту Фіцо до Москви президент України Володимир Зеленський дорікнув йому бажанням допомогти Путіну фінансувати війну.

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