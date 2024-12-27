Словаччина готова сприяти діалогу України і РФ - МЗС країни

Словаччина готова сприяти діалогу України і РФ - МЗС країни27 грудня 2024 р.
Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар підтвердив заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що Словаччина готова стати майданчиком для проведення мирних переговорів між РФ та Україною .
"Словаччина пропонує простір для мирних переговорів", - написав Бланар у Facebook у п'ятницю, 27 грудня. Він наголосив, що, на думку Словаччини, у війні РФ проти України немає військового вирішення, тому Братислава підтримує "будь-які мирні ініціативи".
"Тому цього року я також брав участь у "мирному саміті" у Швейцарії, де всі учасники погодилися з тим, за що виступає наш уряд - що подальші мирні переговори повинні відбуватися за участю всіх сторін, включно з Росією", - зазначив Бланар.
Бланар про заяву Путіна: Позитивний сигнал
У своїй заяві очільник МЗС Словаччини додав, що Братислава сприймає заяву Путіна як "позитивний сигнал для якнайшвидшого припинення цієї війни, кровопролиття та руйнувань". "Це також лише підтверджує важливість нещодавньої зустрічі з прем'єр-міністром Словацької Республіки Робертом Фіцо в Москві", - заявив він, маючи на увазу зустріч Фіцо і Путіна, яка відбулася 22 грудня.
26 грудня Путін заявив, що під час зустрічі Фіцо запропонував свою країну як майданчик для проведення мирних переговорів, що і для Москви це "є прийнятним варіантом".
Після візиту Фіцо до Москви президент України Володимир Зеленський дорікнув йому бажанням допомогти Путіну фінансувати війну.
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