В Грозі завершили рятувальні роботи: 51 жертва (оновлено)

51 людина загинула, ще шестеро - зазнали поранень внаслідок обстрілу російськими військами села Гроза поблизу Куп'янська на Харківщині. В області оголосили триденну жалобу.

Війська РФ у четвер, 5 жовтня, завдали ракетного удару по селу Гроза Куп’янського району на Харківщині. 51 людина загинула, серед яких - дитина 2017 року народження, повідомили оновлену інформацію у міністерстві внутрішніх справ України.Ще шестеро людей зазнали поранень. Аварійно-рятувальні роботи завершилти близько восьмої вечора.

Прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина друга статті 438 КК України). "За даними слідства, 5 жовтня близько 13:25 російські військові обстріляли село Гроза Куп’янського району. Зафіксовано влучання у цивільний об‘єкт - у сільський кафе-магазин", - йдеться у повідомленні Харківської обласної прокуратури у Telegram.

За попередніми висновками, по закладу вдарили з ракетного комплексу "Іскандер", повідомив Ігор Клименко. Він уточнив, що в момент обстрілу в кафе перебували 60 людей. Вони зібралися на поминки загиблого односельця, розповів він у ефірі національного телемарафону.

Усі постраждалі люди - мешканці села Гроза, уточнив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. За даними МВС, населення цього складає трохи більше 300 людей. Однак зараз в ньому проживало близько ста мешканців, повідомив в ефірі національного марафону речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, якого цитує "Укрінформ". Таким чином внаслідок одного удару військ РФ в селі Гроза було вбито половину мешканців. "Більшу частину мешканців цього села було вбито однією ракетою, запущеною росіянами. Це найбільша кількість жертв одного обстрілу з початку повномасштабного вторгнення у нашому регіоні”, - сказав Чубенко.

Він підтвердив, що у кафе проходили поминки за військовим, там були присутні його родичі та друзі. Всі загиблі внаслідок удару - цивільні, здебільшого жінки і люди похилого віку.

Три дні, з 6 по 8 жовтня, в Харківській області будуть оголошені днями жалоби, повідомив Синєгубов.

Зеленський: "Абсолютно свідомий теракт"

Президент України Володимир Зеленський також повідомив про цю атаку, заявивши, що з боку РФ це був "абсолютно свідомий теракт". "Показово жорстокий російський злочин - удар ракети по звичайному продуктовому магазину, абсолютно свідомий теракт. Купʼянський район на Харківщині", - написав він у Telegram, закликавши зупинити російський терор.

"Зараз із європейськими лідерами говоримо, зокрема, про посилення нашої ППО, зокрема, про посилення наших воїнів, зокрема, про те, щоб дати нашій країні захист від терору. А терористам - відповімо. Абсолютно справедливо. І потужно", - додав Зеленський.